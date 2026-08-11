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Таунхаусы в lHorta Nord, Испания

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Годелья
3
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5 объектов найдено
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 224 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$857,366
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 218 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$885,983
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Таунхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Предлагается к продаже дом на первой линии пляж с потрясающим видом на море. Удобное располо…
$464,923
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Таунхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается светлый таунхаус в Эль Пуиг (Валенсия). Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, 1…
$274,574
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Двухэтажный таунхаус класса люкс, расположенный в одном из лучших урбанизаций в центре Кампо…
$484,920
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Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

с гаражом
Недорогая
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