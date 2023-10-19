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Таунхаусы в Эльче, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни рядом с магазинами, с Close to all amenities, с Sought after area в Эльче, Испания
Таунхаус 4 спальни рядом с магазинами, с Close to all amenities, с Sought after area
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
€185,000

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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