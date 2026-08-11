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Таунхаусы в Эльче, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в la Marina, Испания
Таунхаус 3 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Комплекс расположен в провинции Аликанте, в живописном районе Ла Марина, в привилегированном…
$530,532
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Таунхаус в la Marina, Испания
Таунхаус
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Расположенный в Эльче, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивную коллекцию таунхаусов, раз…
$529,290
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Таунхаус в Эльче, Испания
Таунхаус
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
$199,176
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

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