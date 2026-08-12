Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. автономное сообщество Валенсия
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Бассейн

Пентхаусы с бассейном в автономном сообществе Валенсия, Испания

;
Торревьеха
340
Валенсия
4
Бенидорм
15
Аликанте
49
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
80 объектов найдено
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами, спор…
$426,043
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мо…
$648,457
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и захватывающим видом на м…
$477,810
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Современный пляжный пентхаус с террасой на крыше и общим бассейном всего в 200 метрах от мор…
$393,516
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 128 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$555,170
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 4
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мор…
$461,802
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$523,776
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/3
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площадкой и площадкой …
$371,276
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 2/2
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном …
$370,877
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4/4
Великолепный роскошный пентхаус с террасой на крыше, частным бассейном и парковкой, хорошо с…
$479,492
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Этаж 8/8
Современный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на море, подо…
$727,423
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Премиальный и привлекательный пентхаус с террасой на крыше, парковочным местом и бассейном, …
$449,135
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 107 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$440,702
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Algorfa, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/2
Современный двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающи…
$348,787
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, расположенный вс…
$413,710
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$468,702
Оставить заявку
Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 201 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$738,319
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 1/3
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с просторной террасой на крыше, бассейном и спортзалом,…
$484,950
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 5 комнат в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 5 комнат
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 8/8
Роскошный просторный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на м…
$744,881
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма, все можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное место,…
$855,873
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 4/4
Семейный пентхаус с огромной террасой и видом на море расположен на роскошном курорте недале…
$402,951
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 24/25
Элитный пентхаус под ключ с большой солнечной террасой, потрясающим видом на море и множеств…
$1,21 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 4/4
Роскошные апартаменты в престижном районе недалеко от пляжа с большой террасой, общим бассей…
$363,423
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 98 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$505,992
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Потрясающий двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном-инфинити и з…
$370,877
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти