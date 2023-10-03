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Пентхаусы
Пентхаусы с видом на горы в Валенсии, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
255
Торревьеха
128
Orihuela
64
Марина-Баха
61
Марина-Альта
25
Гуардамар
22
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20
Кальпе
19
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Алаканти
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Бенидорм
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Аликанте
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Бах-Виналопо
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Сан-Мигель-де-Салинас
11
Santa Pola
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Altea
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Rojales
5
Эльче
5
l Alfas del Pi
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8 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
169 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
5
3
173 м²
3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
190 м²
34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
245 м²
4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
345 м²
30/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,37 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
3
2
180 м²
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
€379,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном
Rojales, Испания
2
1
146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
€187,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
4
200 м²
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
€450,000
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
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