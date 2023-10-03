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Пентхаусы
Пентхаусы с видом на море в Валенсии, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
255
Торревьеха
128
Orihuela
64
Марина-Баха
61
Марина-Альта
25
Гуардамар
22
la Vila Joiosa Villajoyosa
20
Кальпе
19
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17
Алаканти
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Бенидорм
15
Аликанте
13
Бах-Виналопо
13
Сан-Мигель-де-Салинас
11
Santa Pola
8
Altea
5
Rojales
5
Эльче
5
l Alfas del Pi
4
Almoradi
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69 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
2
1
80 м²
5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
200 м²
5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
3
2
155 м²
3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
3
80 м²
2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
5
3
173 м²
3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
190 м²
34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
245 м²
4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
92 м²
1
Готовые к Заселению Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Бунгало расположены в Сан-…
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
345 м²
30/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,37 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
3
2
75 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Ориуэла-Коста Современные апартаменты …
€399,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
4
2
97 м²
6
Просторные Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море в Ла-Мата, Коста-Бланка Элегантные …
€970,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
1
71 м²
6/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€254,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
91 м²
21/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€500,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
3
2
80 м²
11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€285,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
212 м²
4
Пентхаусы с Уникальными Видами в Аликанте, Санта-Пола Пентхаусы расположены в Санта-Пола – п…
€369,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
372 м²
24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€880,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
325 м²
24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€725,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
430 м²
30/30
Роскошные Квартиры в Комплексе Рядом с Пляжем в Бенидорме Апартаменты расположены в Бенидорм…
€1,69 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
2
220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
3
212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря
Mil Palmeras, Испания
3
2
226 м²
Пентхаус в Плая-Фламенка, Ориуэла-Коста
€466,150
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море
Торревьеха, Испания
3
2
110 м²
5
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Mar azul, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
€230,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море
Торревьеха, Испания
2
2
110 м²
4
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 110…
€154,736
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
2
85 м²
Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями и солярий в Плайя-дель-Кура. Двухуровневый пентхаус с 3…
€149,900
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Cabo Roig, Испания
2
2
84 м²
Новостройки роскошных пентхаусов с 2 спальнями в Вильямартин. Роскошные пентхаусы с 2 спальн…
€227,000
Рекомендовать
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
140 м²
Продаётся пентхаус в Dehesa de campoamor в районе Las colinas golf. Общая площадь 140.00 м2,…
€765,000
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Пентхаус 3 спальни с видом на море
Бенидорм, Испания
3
2
138 м²
24
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
€1,12 млн
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Пентхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Mil Palmeras, Испания
2
2
72 м²
Пентхаусы с 2 или 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбани…
€279,900
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