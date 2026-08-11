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Пентхаусы в el Campello, Испания

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7 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
В исключительном месте рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампельо расположен элегантный совреме…
$531,687
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Пентхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
В исключительном месте рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампельо расположен элегантный дом с в…
$722,401
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Пентхаус 4 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$688,425
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$527,792
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с видом на море в Мучависта, Эль-Кампельо Эксклюзивная жизнь на п…
$697,574
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Апартаменты в Кемпелло, уникальная возможность с видом на море. Расположенный в исключительн…
$530,443
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Новые апартаменты с видом на море в Мучависта, Эль-Кампельо Эксклюзивная жизнь на п…
$534,807
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