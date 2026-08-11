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Пентхаусы в Эльче, Испания

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7 объектов найдено
Пентхаус в la Marina, Испания
Пентхаус
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный в оживленном городе Эльче, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вариан…
$344,788
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Пентхаус 2 комнаты в la Marina, Испания
Пентхаус 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя уголок, где спокойствие Средиземного моря сочетается с современным комфорт…
$345,597
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Пентхаус в la Marina, Испания
Пентхаус
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплекс в Ла-М…
$344,783
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Пентхаус в la Marina, Испания
Пентхаус
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплек…
$346,878
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Пентхаус 2 комнаты в la Marina, Испания
Пентхаус 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя уголок, где средиземноморское спокойствие соединяется с современным комфор…
$345,597
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Пентхаус 2 комнаты в la Marina, Испания
Пентхаус 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя уголок, где спокойствие Средиземного моря сочетается с современным комфорт…
$345,597
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Пентхаус 3 комнаты в Эльче, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эльче, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и большими террасами в Ла-Марина Этот комплекс расположен в живоп…
$351,925
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

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