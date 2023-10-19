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Пентхаусы в Эльче, Испания

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5 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 4/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€355,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Дизайнерский жилой комплекс, расположенный в Ареналес-дель-Соль (Аликанте), в 350 метрах от …
€375,000
Пентхаус 2 спальни в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000
Пентхаус 2 спальни в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000
Пентхаус 2 спальни в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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