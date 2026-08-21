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Пентхаусы в Альтее, Испания

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6 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Просторная квартира, полностью обновленная в сердце Альтеи, находится в пешей доступности от…
$345 597
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Пентхаус 3 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый и светлый пентхаус расположен в эксклюзивном закрытом жилом комплексе рядом с …
$301 806
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Пентхаус 2 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Эта элегантная резиденция в Альтее — идеальное место для тех, кто мечтает о жизни у моря. Вс…
$1,13 млн
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Пентхаус 1 комната в Альтеа, Испания
Пентхаус 1 комната
Альтеа, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современные апартаменты находятся в тихом жилом районе очаровательного города Альтеа на побе…
$562 934
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Пентхаус в Альтеа, Испания
Пентхаус
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается пентхаус на 4-м этаже (это единственная квартира на этаже) с 3 спальнями и 2 ванны…
$569 494
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