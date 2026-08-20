Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. la Plana Alta
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в la Plana Alta, Испания

;
Пентхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 373 м²
Этаж 3/3
Роскошный элитный пентхаус рядом с пляжем с невероятным видом на море и большой террасой с ч…
$1,33 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Benicassim, Испания
Пентхаус
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$712,186
Оставить заявку
Пентхаус в Benicassim, Испания
Пентхаус
Benicassim, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря&…
$971,953
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в la Plana Alta, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти