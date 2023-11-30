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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания

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16 объектов найдено
Бунгало 2 спальни с террасой, с отоплением, с общественным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с отоплением, с общественным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€239,900
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Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с общественным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с общественным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
КВАРТИРЫ НОВОЕ ЗДАНИЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с …
€259,950
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Бунгало 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с красивыми соврем…
€299,950
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Бунгало 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
€267,000
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Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
€279,950
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Бунгало 2 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
€289,950
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Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с сигнализацией в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с сигнализацией
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Набор полностью оборудованных современных домов с тремя спальнями всего в двух минутах ходьб…
€250,950
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Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Фантастическая квартира на верхнем этаже Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от…
€312,000
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Бунгало 3 спальни с садом, с цокольным этажом, рядом с магазинами в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с цокольным этажом, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Фантастическая малоэтажная квартира в Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от пл…
€302,000
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Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
€179,000
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Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Современный Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар - VP115003 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
€149,000
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Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 61 m2.Terrace: 10 m2.New Build.There is communal pool, air-con…
€165,000
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Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида - VP115000 2 спальни, 2 ван…
€155,000
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Бунгало 2 спальни с мебелью, с общественным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с общественным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Современное новое бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни, площадь 59 м2 - VP114998 2 сп…
€159,000
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Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни - VP114996 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь …
€155,000
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Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Современное бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни - VP114992 2 спальни, 2 ванные комна…
€165,000
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