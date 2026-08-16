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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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126 объектов найдено
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Эксклюзивные бунгало новой постройки с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар О…
$341,650
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, недалеко от пляжа Средиземно…
$366,877
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Бунгало 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Представляем Villas Joblán 2 — современные бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар. Villas Joblán …
$346,637
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар – роскошь и природа у моря Выгодное расположение ря…
$349,736
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Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Рады представить новый жилой комплекс, расположенный в очаровательном городе Сан-Хавьер в ре…
$315,429
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Бунгало 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Представляем Villas Joblán 2 — современные бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар. Villas Joblán …
$311,962
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию бутик-резиденций на Коста-Калида, всего в 600 метра…
$375,533
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Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Современные бунгало в нескольких шагах от моря на юге Коста-Бланки. Новый жилой комплекс соз…
$319,012
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Новые бунгало в Ло Паган: современная жизнь рядом с пляжем Привилегированное расположение в…
$302,278
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало на продажу в Ло-Паган рядом с пляжем и пристанью для яхт Современный жилой ко…
$328,899
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Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar Бунгало площадью 80 кв. м. находится на нижн…
$261,619
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, недалеко от пляжа Ср…
$371,124
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Новые бунгало с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивные бутик-резид…
$380,785
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Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс апартаментов, расположенный в очаровательном городе С…
$260,065
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар - современность и комфорт в нескольких минутах от мор…
$316,758
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар: современная жизнь рядом с пляжем Современны…
$382,726
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Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Представляем новый жилой комплекс, расположенный в очаровательном городе Сан-Хавьер в регион…
$326,988
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Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Современные бунгало в южной части Коста-Бланки, всего в нескольких шагах от песчаных пляжей.…
$367,558
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар – роскошь и природа у моря Выгодное расположение…
$353,437
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Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новый жилой комплекс расположен в Сан-Педро-дель-Пинатаре, в привилегированной зоне Коста-Ка…
$375,533
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Новый жилой комплекс на первой линии пляжа в Сан-Педро-дель-Пинатар - это эксклюзивный проек…
$566,623
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Всего в нескольких шагах от моря, в одном из самых привилегированных районов Коста-Калиды, б…
$347,170
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этот эксклюзивный комплекс роскошных двухквартирных вилл предлагает современный и функционал…
$210,526
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Современные апартаменты с общим бассейном рядом с пляжем в Сан-Педро-дель-Пинатар Э…
$287,654
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Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные дома типа бунгало всего в нескольких шагах от моря на юге Коста-Бланки. Новый жи…
$344,441
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, современностью и прибрежным стилем жизни…
$301,619
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Новые бунгало в Ло Паган: современная жизнь рядом с пляжем Привилегированное расположение …
$300,357
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Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Откройте для себя этот новый и эксклюзивный жилой комплекс в центре очаровательного курортно…
$299,248
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Всего в нескольких шагах от моря, в одном из самых привилегированных районов Коста-Калиды, б…
$321,540
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Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Современные бунгало в нескольких шагах от моря на юге Коста-Бланки. Новый жилой комплекс соз…
$319,012
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