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Бунгало с бассейном в Испании

Торревьеха
166
Pilar de la Horadada
78
Бах-Виналопо
46
Santa Pola
41
Марина-Баха
39
Orihuela
37
Сан-Мигель-де-Салинас
23
Мурсия (автономная область)
18
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4 объекта найдено
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Miraverde, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Miraverde, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
Бунгало с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Бунгало с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Площадь 14 700 м²
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
€8,50 млн

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