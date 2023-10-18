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Бунгало в Картахена, Испания

Бунгало В архив
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2 объекта найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Современный и уютный жилой комплекс, расположенный всего в 250 метрах от моря, в Мар-де-Крис…
€264,950
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с сигнализацией в Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с сигнализацией
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
КВАРТИРЫ БУНГАЛО В НОВОМ ЗДАНИИ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Недавно построенный жилой комплекс с краси…
€249,950

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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