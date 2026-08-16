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Бунгало в Гуардамаре, Испания

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17 объектов найдено
Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$285,246
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Этот жилой комплекс предлагает выбор из 32 квартир, разработанных для удовлетворения самых т…
$383,299
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$267,536
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$261,189
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$296,093
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$265,784
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этот отремонтированный бунгало предлагает хорошо спланированное жилое пространство с двумя с…
$180,687
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$586,659
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$266,431
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Урбанизация El Raso в Гуардамар-дель-Сегура, Аликанте, предлагает жилой комплекс из 175 объе…
$400,707
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Площадь 53 м²
В самом центре Гуардамар-дель-Сегура, всего в 600 метрах от пляжа, эта эксклюзивная новостро…
$222,986
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Эксклюзивный жилой комплекс расположен в Гуардамар-дель-Сегура, на юге Коста-Бланки. Располо…
$351,689
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 91 м²
Расположенный в одном из самых привилегированных районов Коста-Бланки, этот эксклюзивный жил…
$449,968
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$257,753
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 65 м²
В самом сердце Гуардамар-дель-Сегура находится этот новый эксклюзивный комплекс квартир, соч…
$301,461
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
$426,345
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Бунгало 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Бунгало как новые 4 спальни, 2 ванные комнаты, 1 туалет, кухня с подсобным помещением, гости…
$138,813
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