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Бунгало в Гуардамар, Испания

Бунгало В архив
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7 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новая концепция двухуровневых апартаментов, расположенных в Гуардамаре, всего в 600 метрах о…
€396,000
Бунгало 1 спальня в Гуардамар, Испания
Бунгало 1 спальня
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 2 комнат…
€63,900
Бунгало 3 спальни с видом на горы, с общественным бассейном, рядом с магазинами в Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на горы, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
€396,000
Бунгало 4 спальни в Гуардамар, Испания
Бунгало 4 спальни
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Бунгало как новые 4 спальни, 2 ванные комнаты, 1 туалет, кухня с подсобным помещением, гости…
€128,000
Бунгало 2 спальни в Гуардамар, Испания
Бунгало 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 59.00 м2, бунгало 1988 г…
€64,900
Бунгало 3 спальни в Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 2
ВИДЫ НА МОРЕ с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ ДЖАКУЗИ Высококачественные дома в закрыто…
€396,000
Бунгало 3 спальни с лифтом в Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни с лифтом
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
ВИДЫ НА МОРЕ с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ ДЖАКУЗИ Высококачественные дома в закрыто…
€368,000
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