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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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23 объекта найдено
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€194,900
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€239,900
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€174,900
Бунгало 2 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Представляем новое бунгало на нижнем этаже с садом в San Miguel de las Salinas. San Miguel d…
€169,900
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Новое бунгало в San Miguel de las SalinasБунгало, расположенное на верхнем этаже, имеет собс…
€225,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€360,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Lift в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Lift
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€360,000
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся бунгало в San Miguel de Salinas в районе Residencial los Flamencos. Общая площадь …
€249,000
Бунгало 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продаётся бунгало в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 81.00 м2, бунгало 2008 г…
€143,000
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ 108 БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАСНовый жилой комплекс из 108 бунга…
€149,900
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгало,…
€320,000
Бунгало 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Продаётся бунгало в San Miguel de Salinas в районе Balcón de Costa Blan, располагается на 1 …
€58,000
Бунгало 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
Продаётся бунгало в San Miguel de Salinas в районе Blue Lagoon - El Galan, располагается на …
€88,500
Бунгало 2 спальни с террасой, с садом, с отоплением в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с садом, с отоплением
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€174,900
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое строительство отдельных вилл и дизайнерск…
€350,000
Бунгало 3 спальни с садом, с кладовой, с общественным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с кладовой, с общественным бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое строительство отдельных вилл и дизайнерских бунг…
€380,000
Бунгало 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИУЭЛА КОСТА Новый жилой комплекс в Ориэла Коста. Закрытая урбаниз…
€245,000
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгало,…
€350,000
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгало,…
€380,000
Бунгало 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Продается бунгало с собственным садом в оживленном месте Вилламартин Плаза. Бунголо состоит …
€139,000
Бунгало 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1
К покупке предлагаются бунгало нижний и верхний этаж с 2-3 спальными комнатами в новой урбан…
€224,900
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€360,000
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€360,000
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