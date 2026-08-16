Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Сан-Мигель-де-Салинас
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

;
Бунгало Удалить
Очистить
77 объектов найдено
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Современные, недавно построенные бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 3 общими бассейнами &…
$324,903
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Комплекс расположен в одном из районов с лучшими видами, самом красивом, зеленом и тихом Сан…
$390,913
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас – природа, гольф и комфорт Откройте для себя новый ж…
$282,839
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгало…
$394,155
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Расположенный в привилегированном природном окружении, этот современный жилой комплекс в Сан…
$302,971
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Современные, недавно построенные бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 3 общими бассейнами Сред…
$243,753
Оставить заявку
TekceTekce
Бунгало 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
$529,040
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас – природа, гольф и комфорт Откройте для себя новый жи…
$286,055
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас – природа, гольф и комфорт Откройте для себя новый ж…
$284,027
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в городе San Miguel de Salinas, в районе "La Cañada", этот эксклюзивный компле…
$295,896
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в городе San Miguel de Salinas, в районе "La Cañada", этот эксклюзивный компле…
$281,794
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный в Аликанте, в поселке Сан-Мигель де Салинас, этот эксклюзивный жилой комплекс …
$391,831
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Расположенный в очаровательной местности Сан-Мигель-де-Салинас, этот жилой комплекс предлага…
$224,523
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Расположенный в самом центре Сан-Мигель-де-Салинас, в провинции Аликанте, El Residencial - э…
$309,890
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные, недавно построенные бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 3 общими бассейнами &…
$296,010
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Современные, недавно построенные бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 3 общими бассейнами Сред…
$325,166
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный в Аликанте, в муниципалитете Сан Мигель де Салинас, этот эксклюзивный жилой ко…
$479,675
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные, недавно построенные бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 3 общими бассейнами &…
$284,397
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный в Аликанте, в городе Сан-Мигель-де-Салинас, этот эксклюзивный жилой комплекс п…
$479,675
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Современные, недавно построенные бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 3 общими бассейнами &…
$243,753
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 2 общими бассейнами Средиземноморский стиль жизни в…
$297,324
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгал…
$487,049
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, в районе «Ла-Каньяда», в окружении красивого охраняемого…
$287,415
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 2 общими бассейнами Средиземноморский стиль жизни …
$289,860
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Комплекс расположен в населенном пункте Сан-Мигель-де-Салинас, в зоне «Ла-Каньяда», окружённ…
$281,794
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас – природа, гольф и комфорт Откройте для себя новый жи…
$311,087
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, в районе «Ла-Каньяда», в окружении красивого охраняемого…
$322,782
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Откройте для себя новый формат жилья, где качество и комфорт объединяются в пространстве, со…
$242,611
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Расположенный в привилегированном природном окружении, этот современный жилой комплекс в Сан…
$291,134
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный в Аликанте, в местечке Сан-Мигель-де-Салинас, этот эксклюзивный жилой комплекс…
$479,675
Оставить заявку
Realting.com
Перейти