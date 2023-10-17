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Бунгало в Torre Pacheco, Испания

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
€129,570
Realting.com
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