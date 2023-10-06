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Бунгало в Malaga, Испания

Бунгало В архив
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3 объекта найдено
Бунгало 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Бунгало 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном с Видом на Средиземное море и Гольф-Поле Проект располож…
€1,40 млн
Бунгало новое здание, с террасой, с гаражом в Estepona, Испания
Бунгало новое здание, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
Площадь 140 м²
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€2,16 млн
Бунгало с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Бунгало с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Площадь 14 700 м²
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
€8,50 млн

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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