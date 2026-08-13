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Бунгало в Malaga, Испания

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Марбелья
24
Эстепона
86
Сан-Педро-Алькантара
8
Фуэнхирола
21
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261 объект найдено
Бунгало в Castillo Bajo Conejito, Испания
Бунгало
Castillo Bajo Conejito, Испания
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста-дель-Соль предлагает апартаменты с 1, 2 …
$370,470
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Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этот эксклюзивный новый комплекс в Касаресе предлагает 58 квартир с 2 и 3 спальнями, располо…
$641,554
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Этот новый эксклюзивный жилой комплекс в Фуэнхироле, состоящий из 74 квартир и пентхаусов, р…
$765,097
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Бунгало в Ricmar, Испания
Бунгало
Ricmar, Испания
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Коммунальные зоны комплекса спроектированы таким образом, чтобы создать атмосферу роскоши и …
$1,59 млн
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этот эксклюзивный новый комплекс в Михас Коста сочетает в себе роскошь, комфорт и привилегир…
$361,202
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Расположенный в популярном районе Кала-де-Михас, этот эксклюзивный комплекс предлагает 72 до…
$573,396
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Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Откройте для себя уникальную возможность жить в одном из самых привилегированных анклавов на…
$539,395
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Бунгало в Марбелья, Испания
Бунгало
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс, строительство которого уже завершено, был спроектирован в …
$570,743
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Бунгало в Benagalbon, Испания
Бунгало
Benagalbon, Испания
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Расположенный в очаровательном Ринкон-де-ла-Виктория, этот жилой комплекс предлагает эксклюз…
$565,910
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Расположенный в очаровательном городе Эстепона, этот жилой комплекс предлагает выбор из 24 о…
$774,014
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Расположенный в очаровательном поселке Ла-Кала-де-Михас, этот эксклюзивный жилой комплекс пр…
$407,528
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Бунгало в Rio Real, Испания
Бунгало
Rio Real, Испания
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс из 80 домов в Марбелье был задуман так, чтобы максимально и…
$972,775
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Расположенный в очаровательном городе Михас, этот жилой комплекс предлагает выбор из 33 домо…
$347,420
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 122 м²
В самом сердце района Лас-Месас в Эстепоне находится эксклюзивный жилой комплекс, идеально с…
$994,703
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Расположенный в очаровательном районе Лас-Лагунас-де-Михас, этот жилой комплекс предлагает в…
$521,077
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Расположенный в прекрасном городе Эстепона, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный выбо…
$614,376
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Бунгало в Ricmar, Испания
Бунгало
Ricmar, Испания
Количество спален 2
Площадь 193 м²
Расположенный в престижном районе Марбельи, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает выбо…
$882,087
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Бунгало в Benalmadena, Испания
Бунгало
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Расположенный на тихой улице Калле Мента в Бенальмадене (Малага), этот эксклюзивный жилой ко…
$477,479
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Бунгало в Малага, Испания
Бунгало
Малага, Испания
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Расположенные в самом сердце Эль-Лимонара, одного из самых символичных и востребованных жилы…
$1,98 млн
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Этот эксклюзивный комплекс стратегически расположен между прибрежными городами Фуэнхирола и …
$577,556
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Расположенный в очаровательном районе Чапарраль, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный…
$503,442
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этот современный и функциональный комплекс закрытого типа - идеальное место для жизни. Компл…
$613,398
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Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в самом сердце гольф-поля Casares Costa и предла…
$530,075
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 133 м²
Расположенный в прекрасном городе Фуэнхирола, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$970,342
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Бунгало в Resinera Voladilla, Испания
Бунгало
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Откройте для себя новое определение роскоши на Коста-дель-Соль с этим эксклюзивным проектом,…
$1,92 млн
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 148 м²
В самом сердце Лос-Пакос, одного из самых востребованных жилых районов Фуэнхиролы, возводитс…
$552,903
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Бунгало в Benahavis, Испания
Бунгало
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Площадь 162 м²
В эксклюзивном районе Канселада, на Новой Золотой Миле Эстепоны, возводится жилой комплекс, …
$836,264
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 1
Площадь 66 м²
В оживленном районе Лас-Лагунас, Михас Коста, находится этот современный комплекс квартир, к…
$293,114
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Бунгало в Torrox, Испания
Бунгало
Torrox, Испания
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Это эксклюзивный комплекс из 58 квартир и пентхаусов на побережье Коста-дель-Соль, расположе…
$620,829
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Бунгало в Resinera Voladilla, Испания
Бунгало
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 4
Площадь 281 м²
Откройте для себя новое определение роскоши на Коста-дель-Соль с этим эксклюзивным проектом,…
$2,33 млн
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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