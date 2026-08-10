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Бунгало в Марине-Альте, Испания

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Кальпе
11
Хавея
5
Дения
5
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24 объекта найдено
Бунгало в Дения, Испания
Бунгало
Дения, Испания
Количество спален 3
Расположенный в очаровательном городе Дения, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает в о…
$462,602
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем этаже с …
$313,012
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Ваш новый дом в нескольких минутах от пляжа состоит из 4 фаз, первые две уже строятся, а все…
$554,228
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало в el Verger, Испания
Бунгало
el Verger, Испания
Количество спален 2
Площадь 94 м²
В одном из самых спокойных и приятных районов Эль-Вергеля, всего в 200 метрах от моря, наход…
$353,669
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Бунгало в Дения, Испания
Бунгало
Дения, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Расположенный на первой береговой линии, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 100 сов…
$426,555
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Расположенный в очаровательном городе Хавеа, этот жилой комплекс предлагает выбор из 22 объе…
$447,255
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Бунгало в Дения, Испания
Бунгало
Дения, Испания
Количество спален 2
Площадь 188 м²
ВНЕШНИЕ ЗОНЫ Здание расположено в Эль-Вергеле, в окружении прекрасного панорамного вида и …
$422,500
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем …
$313,012
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
АПАРТАМЕНТЫ БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые бунгало с 1 спальней, 1 ванн…
$205,370
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА НИЖНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем этаже с 2…
$272,982
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Бунгало 3 комнаты в Кальпе, Испания
Бунгало 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1
Представляем комплекс бунгало, расположенный в тихом жилом районе Кальпе, откуда открывается…
$231,168
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Эта однокомнатная квартира на первом этаже апарт-отеля Galetamar, расположенная всего в неск…
$146,701
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
АПАРТАМЕНТЫ БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые бунгало с 1 спальней, 1 ванной комна…
$205,370
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Ваш новый дом в нескольких минутах от пляжа состоит из 4 фаз, первые две уже строятся, а все…
$477,068
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Бунгало в el Verger, Испания
Бунгало
el Verger, Испания
Количество спален 3
Площадь 135 м²
В одном из самых спокойных и приятных районов Эль-Вергеля, всего в 200 метрах от моря, наход…
$530,504
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Расположенный в очаровательном городе Хавеа, этот жилой комплекс предлагает выбор из 22 объе…
$570,924
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Прекрасный таунхаус площадью 360 м², расположенный на 3 этажах, включая самостоятельную квар…
$1,47 млн
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Бунгало в Дения, Испания
Бунгало
Дения, Испания
Количество спален 3
Расположенный в очаровательном городе Дения, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает при…
$558,727
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА НИЖНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем э…
$272,982
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Бунгало в Дения, Испания
Бунгало
Дения, Испания
Количество спален 2
Расположенный в очаровательном городе Дения, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает в о…
$378,492
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 206 м²
В одном из самых привилегированных районов Коста-Бланки строится новая концепция жилья, кото…
$551,277
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Откройте для себя новый эксклюзивный комплекс в Кальпе, где авангардный дизайн и комфорт соч…
$378,037
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Бунгало 3 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Бунгало 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые, современные апартаменты, с 2-мя спальнями и 2-мя ванными, открытой кухней, с различны…
$473,604
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Бунгало 4 комнаты в Кальпе, Испания
Бунгало 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Pla roig. Общая площадь 125.00 м2, бунгало 2001 года пос…
$371,454
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
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