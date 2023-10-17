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Бунгало в Марина-Альта, Испания

Кальпе
4
Бунгало В архив
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6 объектов найдено
Бунгало 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Xabia Javea, Испания
Бунгало 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 321 м²
Этаж 2/2
Готовая Вилла с Видом на Море в Хавее на Участке Площадью 712 м² Вилла расположена в Хавее –…
€3,50 млн
Бунгало 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Бунгало 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 590 м²
Этаж 2/2
Вилла с Видом на Море и с Бассейном в Морайре, Коста-Бланка Предлагаем купить виллу в Морайр…
€3,35 млн
Бунгало 2 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 81.00 м2, бунгало 1996 года…
€160,000
Бунгало 2 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 66.00 м2, бунгало 1996 года…
€154,000
Бунгало 1 спальня в Кальпе, Испания
Бунгало 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 56.00 м2, бунгало 1996 года…
€132,000
Бунгало 3 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Между чистыми, прозрачными водами и зелеными долинами, в этой природной красоте , находится …
€360,000

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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