ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Santa Pola
Бунгало
Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Очистить
38 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Santa Pola, Испания
4
2
95 м²
3
Просторные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Санта-Поле, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Пол…
€255,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
2
74 м²
2
Современные Дома на Продажу в Гран-Алаканте Эти дома расположены в районе Гран-Алакант, Сант…
€224,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
3
93 м²
2
Новые Бунгало в Эксклюзивном Месте в Санта-Пола, Коста-Бланка Стильные бунгало расположены в…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
3
118 м²
2
Стильные Бунгало Рядом с Пляжем в Гран-Алакант, Аликанте Гран-Алакант – современный город в …
€211,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Santa Pola, Испания
2
2
78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из нескольких блоков домов типа бунгало, расположен в Гран…
€289,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
3
2
101 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€355,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
3
2
98 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с гостиной
Santa Pola, Испания
3
1
88 м²
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ В САНТА ПОЛА !!! Расположен на втором ряду Плайя Сантьяго…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой
Santa Pola, Испания
1
1
46 м²
Двухэтажное бунгало в Санта Пола ( Аликанте ) недалеко от моря и Гран Плайя Бунгало на част…
€89,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Santa Pola, Испания
1
1
54 м²
Бунгало 1 спальня и 1 ванная комната в очень хорошем состоянии, кондиционер, кухня в америка…
€106,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с садом
Santa Pola, Испания
3
1
88 м²
Бунгало в 50 метрах от нового торгового центра "Поламакс" с кинотеатрами, супермаркетами, ма…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
63 м²
2
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
€224,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
4
2
200 м²
1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€499,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 2 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
3
2
106 м²
1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
3
2
88 м²
2/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€390,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
158 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
€292,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117300 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
Современный Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US117296 3 спальни, 2 ванные комна…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
1
88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117295 3 спальни, 1 ванная комн…
€198,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
1
88 м²
Роскошный Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, площадь 88 м2 - US117293 3 спальни, 1 ванная комн…
€201,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
152 м²
Люкс класса Бунгало у моря в Санта-Поле - US117292 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
€313,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
152 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 50 m2.The Bungalow is situated b…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
1
88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117290 3 спальни, 1 ванная комната.…
€213,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
1
88 м²
Современное новое бунгало в Санта-Пола - US117288 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковро…
€198,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
158 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117287 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
1
88 м²
Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117286 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковра…
€198,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
158 м²
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
158 м²
Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117284 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL