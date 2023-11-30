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Бунгало в Santa Pola, Испания

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38 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Санта-Поле, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Пол…
€255,000
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Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Современные Дома на Продажу в Гран-Алаканте Эти дома расположены в районе Гран-Алакант, Сант…
€224,000
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Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Новые Бунгало в Эксклюзивном Месте в Санта-Пола, Коста-Бланка Стильные бунгало расположены в…
€285,000
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Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Стильные Бунгало Рядом с Пляжем в Гран-Алакант, Аликанте Гран-Алакант – современный город в …
€211,000
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Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из нескольких блоков домов типа бунгало, расположен в Гран…
€289,000
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Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€355,000
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Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€340,000
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Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с гостиной в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с гостиной
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ В САНТА ПОЛА !!! Расположен на втором ряду Плайя Сантьяго…
€285,000
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Бунгало 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой в Santa Pola, Испания
Бунгало 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Двухэтажное бунгало в Санта Пола ( Аликанте ) недалеко от моря и Гран Плайя Бунгало на част…
€89,000
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Бунгало 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией в Santa Pola, Испания
Бунгало 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Бунгало 1 спальня и 1 ванная комната в очень хорошем состоянии, кондиционер, кухня в америка…
€106,000
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Бунгало 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с садом в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в 50 метрах от нового торгового центра "Поламакс" с кинотеатрами, супермаркетами, ма…
€285,000
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Бунгало 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
€224,000
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Бунгало 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€499,000
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Бунгало 2 спальни у моря, с кредитом / ипотекой в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€270,000
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Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€390,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
€292,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117300 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€285,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
€285,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€285,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современный Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US117296 3 спальни, 2 ванные комна…
€285,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117295 3 спальни, 1 ванная комн…
€198,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Роскошный Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, площадь 88 м2 - US117293 3 спальни, 1 ванная комн…
€201,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Люкс класса Бунгало у моря в Санта-Поле - US117292 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
€313,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 50 m2.The Bungalow is situated b…
€320,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117290 3 спальни, 1 ванная комната.…
€213,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современное новое бунгало в Санта-Пола - US117288 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковро…
€198,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117287 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€295,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117286 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковра…
€198,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
€295,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117284 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
€295,000
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