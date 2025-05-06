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Бунгало в Los Alcazares, Испания

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10 объектов найдено
Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$363,275
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Бунгало 4 комнаты в Los Alcazares, Испания
Бунгало 4 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Отдельные дома с 2 или 3 спальнями в средиземноморском стиле в Лос-Алькасарес, Коста-Калида …
$399,104
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Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$349,832
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Бунгало 4 комнаты в Los Alcazares, Испания
Бунгало 4 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Виллы и бунгало с 3 спальнями на продажу в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Расположенные в ожи…
$555,406
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Бунгало 4 комнаты в Los Alcazares, Испания
Бунгало 4 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар МенорЭк…
$350,631
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$344,957
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Бунгало 3 комнаты в Los Alcazares, Испания
Бунгало 3 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар МенорЭк…
$346,560
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Бунгало 3 комнаты в Los Alcazares, Испания
Бунгало 3 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар МенорЭк…
$327,937
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$397,332
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Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$327,190
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