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Бунгало в Хавее, Испания

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5 объектов найдено
Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Расположенный в очаровательном городе Хавеа, этот жилой комплекс предлагает выбор из 22 объе…
$570,924
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Ваш новый дом в нескольких минутах от пляжа состоит из 4 фаз, первые две уже строятся, а все…
$554,228
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Прекрасный таунхаус площадью 360 м², расположенный на 3 этажах, включая самостоятельную квар…
$1,47 млн
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Ваш новый дом в нескольких минутах от пляжа состоит из 4 фаз, первые две уже строятся, а все…
$477,068
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Бунгало в Хавея, Испания
Бунгало
Хавея, Испания
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Расположенный в очаровательном городе Хавеа, этот жилой комплекс предлагает выбор из 22 объе…
$447,255
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