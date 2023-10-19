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Бунгало в Xabia Javea, Испания

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Xabia Javea, Испания
Бунгало 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 321 м²
Этаж 2/2
Готовая Вилла с Видом на Море в Хавее на Участке Площадью 712 м² Вилла расположена в Хавее –…
€3,50 млн
Realting.com
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