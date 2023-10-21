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Бунгало в Альмерия, Испания

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11 объектов найдено
Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€255,500
Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€247,500
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 2/3
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей площа…
€215,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 2/3
Современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей…
€295,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Комфортабельное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже о…
€197,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже общей площа…
€272,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 1/2
Предлагаем новое современное бунгало с видом на море в городе Сан-Хуан де лос Террерос с кри…
€222,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€510,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€293,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€235,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€193,000

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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