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Бунгало на Канарских островах, Испания

Бунгало В архив
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5 объектов найдено
Бунгало 3 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается просторное бунгало в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенери…
€325,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом в Arona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Продается бунгало с видом на океан в престижном районе San Eugenio Alto в Коста Адехе. Это о…
€550,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
Бунгало 2 спальни с видом на море, с Palm Mar в Arona, Испания
Бунгало 2 спальни с видом на море, с Palm Mar
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…
€236,000

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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