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Бунгало в Адехе, Испания

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3 объекта найдено
Бунгало в Адехе, Испания
Бунгало
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
В продаже бунгало, которое располагается в зоне Adeje. Бунгало состоит: 2 спальные комнат…
$349,886
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Бунгало 3 комнаты в Miraverde, Испания
Бунгало 3 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
$350,700
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Бунгало 4 комнаты в Miraverde, Испания
Бунгало 4 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Бунгало в комплексе Las Mimosas в районе Torviscas Alto. Дом расположен у парка и рядом с то…
$421,935
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