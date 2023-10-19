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Бунгало в Алаканти, Испания

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8 объектов найдено
Бунгало с балконом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Бунгало с балконом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 250 м²
Казамайор приглашает вас посетить этот очаровательный уголок в Кабо-де-лас-Уэртас, самом пре…
€680,000
Бунгало 4 спальни в Mutxamel, Испания
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Продаётся бунгало в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 192.00 м2, участок 500 м2, бун…
€400,000
Бунгало 6 спален в el Campello, Испания
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
€467,000
Бунгало 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Бунгало 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Просторный и светлый двухквартирный дом площадью около 200 квадратных метров, недавно отремо…
€329,000
Бунгало 2 спальни в el Campello, Испания
Бунгало 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Продаётся бунгало в Эль Кампельо в районе Campello Playa. Общая площадь 248.00 м2, бунгало 1…
€695,000
Бунгало 4 спальни в Mutxamel, Испания
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Бунгало в Мучамель ID D11728
€231,000
Бунгало 3 спальни в Xixona Jijona, Испания
Бунгало 3 спальни
Xixona Jijona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Бунгало в Хихона ID D11429
€285,000
Бунгало 3 спальни в Busot, Испания
Бунгало 3 спальни
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Бунгало в Бусот ID D12620
€150,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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