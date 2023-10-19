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Бунгало в Алаканти, Испания
Бунгало
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8 объектов найдено
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Бунгало с балконом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
250 м²
Казамайор приглашает вас посетить этот очаровательный уголок в Кабо-де-лас-Уэртас, самом пре…
€680,000
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Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
4
3
192 м²
Продаётся бунгало в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 192.00 м2, участок 500 м2, бун…
€400,000
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Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
6
3
290 м²
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
€467,000
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Бунгало 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
4
2
212 м²
Просторный и светлый двухквартирный дом площадью около 200 квадратных метров, недавно отремо…
€329,000
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Бунгало 2 спальни
el Campello, Испания
2
2
248 м²
Продаётся бунгало в Эль Кампельо в районе Campello Playa. Общая площадь 248.00 м2, бунгало 1…
€695,000
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Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
4
3
Бунгало в Мучамель ID D11728
€231,000
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Бунгало 3 спальни
Xixona Jijona, Испания
3
2
Бунгало в Хихона ID D11429
€285,000
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Бунгало 3 спальни
Busot, Испания
3
2
Бунгало в Бусот ID D12620
€150,000
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания
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