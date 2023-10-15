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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
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36 объектов найдено
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Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
60 м²
2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе с общим бассейном в Ориуэла Коста. Бунгало на …
€109,000
Рекомендовать
Бунгало 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
50 м²
2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе Lago Jardín II с общим бассейном в городе Торр…
€77,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
82 м²
1/2
Представляем бунгало на первом этаже в жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor. Расстоя…
€395,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
60 м²
Представляем бунгало в жилом комплексе Калас де Кампоамор в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€230,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Orihuela, Испания
3
2
79 м²
Бунгало первого этажа, полуреформированное с улучшениями, с большой террасой и прямым выходо…
€149,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
65 м²
Уютное бунгало в жилом районе AguamarinaКомплекс расположен на берегу моря, в знаменитой урб…
€217,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
4
3
173 м²
Роскошный Дом с Индивидуальным Бассейном на Гольф-Курорте на Коста-Бланке Роскошный дом расп…
€1,20 млн
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
70 м²
1/2
Предлагаем Вам бунгало на нижнем этаже, в районе гольфовых полей, в котором есть две спальн…
€145,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Mil Palmeras, Испания
2
2
61 м²
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
€269,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Mil Palmeras, Испания
2
2
61 м²
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
€249,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
La Zenia, Испания
3
1
57 м²
Красивое бунгало на продажу в жилом комплексе Вилла Кристина в очень тихом районе и недалеко…
€135,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2
1
58 м²
1.395 / 5.000Resultados de traducciónResultado de traducciónИдеальная недвижимость, чтобы на…
€115,500
Рекомендовать
Бунгало 1 спальня
Playa Flamenca I, Испания
1
1
45 м²
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Los altos. Общая площадь 45.00 м2, бунгало 1995 года…
€72,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Orihuela, Испания
2
2
79 м²
Мы с гордостью предлагаем качественное бунгало, только что построенное в 2018 году, в тихом …
€225,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с кладовой
Mil Palmeras, Испания
2
2
145 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
€269,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Mil Palmeras, Испания
2
2
71 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
€249,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Orihuela, Испания
2
1
66 м²
Продается бунгало на верхнем этаже, дом 66 м2 с 2 спальнями, ванной комнатой, гостиной с кам…
€135,500
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2
1
62 м²
Продаётся бунгало в Ориуэла Косте в районе Playa Flamenca. Общая площадь 62.00 м2, участок 1…
€167,500
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
3
3
120 м²
Мы рады приветствовать вас в этом невероятном бунгало, расположенном в охраняемом жилом комп…
€125,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Orihuela, Испания
2
2
82 м²
ДОМ И БУНГАЛО В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало на…
€205,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Orihuela, Испания
2
2
93 м²
БУНГАЛО КВАРТИРЫ В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало…
€220,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с кладовой
La Zenia, Испания
2
2
58 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИХУЭЛА КОСТА Закрытый комплекс с 40 апартаментами с 2 и 3 спальнями…
€199,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
La Zenia, Испания
2
2
62 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИХУЭЛА КОСТА Закрытый комплекс с 40 апартаментами с 2 и 3 спальнями…
€199,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с садом, с теплыми полами, с кладовой
La Zenia, Испания
3
2
79 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОРИХУЭЛА КОСТА Недавно построенный жилой район в Ориуэл…
€239,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
105 м²
Beautiful top floor spanish duplex bungalow in prestigious Agua Marina urbanization located …
€329,969
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
108 м²
Beautiful top floor duplex bungalow in prestigious Agua Marina urbanization located in Cabo …
€369,969
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Orihuela, Испания
2
1
110 м²
2-комнатная квартира на первом этаже с большим подвалом недалеко от Вилламартин. Бунгало на …
€116,900
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Бунгало 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2
2
58 м²
1
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИУЭЛА КОСТА Закрытая урбанизация из 40 квартир с 2 и 3 спальнями, …
€215,000
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Бунгало 2 спальни
Villa Martin, Испания
2
2
62 м²
1
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИУЭЛА КОСТА Закрытая урбанизация из 40 квартир с 2 и 3 спальнями, …
€209,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
3
2
177 м²
1
Продается новая недвижимость в Испании – квартиры в Плайа Фламенка в 1,5 км от песчаного пля…
€186,900
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