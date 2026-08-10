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Бунгало в Кальпе, Испания

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11 объектов найдено
Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем этаже с …
$313,012
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем …
$313,012
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
АПАРТАМЕНТЫ БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые бунгало с 1 спальней, 1 ванн…
$205,370
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА НИЖНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем этаже с 2…
$272,982
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Бунгало 3 комнаты в Кальпе, Испания
Бунгало 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1
Представляем комплекс бунгало, расположенный в тихом жилом районе Кальпе, откуда открывается…
$231,168
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Эта однокомнатная квартира на первом этаже апарт-отеля Galetamar, расположенная всего в неск…
$146,701
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
АПАРТАМЕНТЫ БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые бунгало с 1 спальней, 1 ванной комна…
$205,370
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА НИЖНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем э…
$272,982
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 206 м²
В одном из самых привилегированных районов Коста-Бланки строится новая концепция жилья, кото…
$551,277
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Откройте для себя новый эксклюзивный комплекс в Кальпе, где авангардный дизайн и комфорт соч…
$378,037
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Бунгало 4 комнаты в Кальпе, Испания
Бунгало 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Pla roig. Общая площадь 125.00 м2, бунгало 2001 года пос…
$371,454
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