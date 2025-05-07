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Бунгало в Alhama de Murcia, Испания

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4 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО БУНГАЛО В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый эксклюзивный комплекс из …
$213,325
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Бунгало в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО БУНГАЛО В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый эксклюзивный комплекс из …
$234,158
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Бунгало в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Бунгало с 3 спальнями на первом этаже с видом на бассейн в гольф-курорте Condado de Alhama .…
$234,369
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Бунгало в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Бунгало с 3 спальнями на первом этаже в Condado de Alhama Golf Resort . Бунгало с 3 спальням…
$144,780
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