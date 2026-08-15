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Бунгало в Торревьехе, Испания

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527 объектов найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает выбор из 42…
$366,408
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных квартир, тщательно спроектированн…
$374,493
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Лагуны Вилладж – Лагуна Роса, Торревьеха (Коста-Бланка Сур) представляет собой эксклюзивный …
$473,895
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных квартир, тщательно спроектированн…
$397,610
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Coronella Living by TM — это новый жилой комплекс TM Grupo Inmobiliario, расположенный в рай…
$431,518
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот современный жилой комплекс новостроек расположен в Аликанте, в городе Торревьеха. Он пр…
$364,090
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TekceTekce
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных резиденций, тщательно спроектиров…
$397,610
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает выбор из 26…
$396,345
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных квартир, тщательно спроектированн…
$428,817
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных домов, тщательно спроектированных…
$461,181
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$403,389
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный между природным парком лагун Ла Мата и Розовой ла…
$392,986
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БУНГАЛО-АПАРТАМЕНТОВ В ЛОС-БАЛКОНС Новый жилой комплекс в Лос…
$379,940
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных домов, тщательно спроектированных…
$377,960
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных резиденций, тщательно спроектиров…
$505,103
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Новые жилые апартаменты в Лос-Бальконес, Торревьеха Современные дома в престижном жилом рай…
$301,139
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных резиденций, тщательно спроектиров…
$337,506
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Лагуны Виллидж – Лагуна Роса, Торревьеха (Коста Бланка Сур) — это эксклюзивный жилой комплек…
$390,675
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БУНГАЛО В ЛОС БАЛКОНЕС Откройте для себя идеальную гармонию между рос…
$348,671
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных резиденций, тщательно спроектиров…
$428,817
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС БАЛКОНЕС, ТОРРЕВЬЕХА Новый жилой комплекс из двухэтажных…
$383,499
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных домов, тщательно спроектированных…
$417,259
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Резиденция будет состоять из 112 современных роскошных жилых единиц, тщательно спроектирован…
$428,817
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Новый жилой комплекс расположен в живописном районе с великолепными видами на розовое озеро …
$329,415
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных резиденций, тщательно спроектиров…
$401,077
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Резиденция будет состоять из 112 современных роскошных квартир, тщательно разработанных для …
$314,389
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Расположенное в динамичном городе Торревьеха, это сообщество предлагает различные варианты ж…
$357,155
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных люксовых апартаментов, тщательно спроектиро…
$329,415
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Coronella Living by TM — это новый жилой комплекс TM Grupo Inmobiliario, расположенный в рай…
$417,673
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Откройте для себя идеальную гармонию между роскошью и комфортом в наших квартирах на первом …
$384,334
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