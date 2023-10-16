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Бунгало в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
10
Бунгало В архив
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17 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€185,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€168,900
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Виллы с Просторным Дизайном и Панорамным Видом на Поле для Гольфа в Мурсии, Коста-Калида Отд…
€344,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Современный и уютный жилой комплекс, расположенный всего в 250 метрах от моря, в Мар-де-Крис…
€264,950
Бунгало 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. В домах 3 спальни с …
€312,000
Бунгало 2 спальни с террасой, с отоплением, с общественным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с отоплением, с общественным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€239,900
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
€129,570
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с общественным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с общественным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
КВАРТИРЫ НОВОЕ ЗДАНИЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с …
€259,950
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с красивыми соврем…
€299,950
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
€279,950
Бунгало 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
€267,000
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с сигнализацией в Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с сигнализацией
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
КВАРТИРЫ БУНГАЛО В НОВОМ ЗДАНИИ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Недавно построенный жилой комплекс с краси…
€249,950
Бунгало 2 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
€289,950
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с сигнализацией в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с садом, с сигнализацией
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Набор полностью оборудованных современных домов с тремя спальнями всего в двух минутах ходьб…
€250,950
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Фантастическая квартира на верхнем этаже Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от…
€312,000
Бунгало 3 спальни с садом, с цокольным этажом, рядом с магазинами в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с цокольным этажом, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Фантастическая малоэтажная квартира в Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от пл…
€302,000
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
€179,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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