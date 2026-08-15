Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Мурсии, Испания

;
Fuente Alamo de Murcia
32
Лос-Алькасарес
41
Торре-Пачеко
35
Сан-Педро-дель-Пинатар
126
Показать больше
Бунгало Удалить
Очистить
294 объекта найдено
Бунгало 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Бунгало 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой проект в Ла Пинилье, Мурсия, созданный для тех, кто ищет…
$203,768
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этот эксклюзивный комплекс роскошных двухквартирных вилл предлагает современный и функционал…
$315,848
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Бунгало 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Познакомьтесь с уникальным жилым п…
$203,186
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Новые бунгало с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивные бутик-резид…
$380,785
Оставить заявку
Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Расположенный в очаровательном городке Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$364,803
Оставить заявку
Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Serena и заливом Мар Менор в Лос-Алькасарес Совр…
$432,443
Оставить заявку
TekceTekce
Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в Ла Серена Гольф, Лос Алькасарес, Коста Калида, сочетает в…
$308,725
Оставить заявку
Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Новые дома в Торре-Пачеко, Коста-Калида Современные бунгало с исключительными характеристи…
$246,458
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар – роскошь и природа у моря Выгодное расположение ря…
$356,778
Оставить заявку
Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом La Serena Golf, Лос-Алькасарес. Этот эксклюзивный …
$316,875
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в San Javier, Испания
Бунгало 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новый жилой проект включает 16 бунгало с 2 и 3 спальнями и 2 ванными комнатами, спроектирова…
$299,248
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар – роскошь и природа у моря Выгодное расположение ря…
$349,736
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Бунгало 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Откройте для себя уникальный жилой…
$203,610
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар: современная жизнь рядом с пляжем Современны…
$382,726
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Новые бунгало с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивные бутик-резиденции ря…
$380,785
Оставить заявку
Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$386,683
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс бунгало в тихом районе Торре-Пачеко, окружённом приро…
$265,844
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый жилой комплекс расположен в Сан-Педро-дель-Пинатар, в привилегированной зоне Коста-Кал…
$381,312
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Современные апартаменты с общим бассейном рядом с пляжем в Сан-Педро-дель-Пинатар Э…
$287,654
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, современностью и прибрежным стилем жизни…
$301,619
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные дома типа бунгало всего в нескольких шагах от моря на юге Коста-Бланки. Новый жи…
$344,441
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Расположенные в Сан-Педро-дель-Пинатар, эти эксклюзивные бунгало предлагают уникальный жизне…
$372,914
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Новые бунгало в Ло Паган: современная жизнь рядом с пляжем Привилегированное расположение …
$301,543
Оставить заявку
Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом La Serena Golf, Лос-Алькасарес. Этот эксклюзивный …
$481,138
Оставить заявку
Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает…
$479,980
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Добро пожаловать в ваш идеальный прибрежный Retreat — этот светлый и просторный коттедж на п…
$150,259
Оставить заявку
Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Новые дома в Торре-Пачеко, Коста-Калида Современные бунгало с исключительными характеристи…
$299,817
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Откройте для себя новый комплекс бунгало в спокойном районе Торре-Пачеко, в окружении природ…
$264,688
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Современные бунгало в южной части Коста-Бланки, всего в нескольких шагах от песчаных пляжей.…
$367,558
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Современные бунгало в нескольких шагах от моря на юге Коста-Бланки. Новый жилой комплекс соз…
$319,012
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти