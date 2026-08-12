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Бунгало с видом на горы в Испании

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Торревьеха
527
Марбелья
24
Малага
5
автономное сообщество Валенсия
1324
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6 объектов найдено
Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
$355,180
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$236,858
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TekceTekce
Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
$426,345
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Площадь 179 м²
Эти роскошные двухкомнатные апартаменты в Торревьехе, на Коста-Бланка, предлагают современно…
$301,509
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Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
$139,499
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