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Бунгало в Виналопо-Митха, Испания

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2 объекта найдено
Бунгало 2 спальни с гаражом, с подвалом в Монфорте-дель-Сид, Испания
Бунгало 2 спальни с гаражом, с подвалом
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продаётся замечательное Бунгало рядом с Алендой Гольф. Дом был построен в 2007 году и находи…
€145,000
Бунгало 4 спальни в Aspe, Испания
Бунгало 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Бунгало в Аликанте ID D12742
€180,000

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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