Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Марине-Бахе, Испания

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
Бунгало Удалить
Очистить
88 объектов найдено
Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Премиум-класс дом в Бенидорме, 3 спальни, площадь 298 м2 - TZ7350 3 спальни, 2 ванные комнат…
$1,49 млн
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало с видом на море в Finestrat - IM119211 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров: …
$205,994
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новые дома с панорамными видами в Финестрат-Бенидорм Эксклюзивный жилой комплекс с видом на…
$498,254
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс в Финестрате, расположенный в одном …
$454,329
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Площадь 221 м²
ВНЕШНИЕ ЗОНЫДом вашей мечты находится всего в нескольких минутах езды от одних из самых крас…
$476,267
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Новый комплекс бунгало в Финестрате-Бенидорме, одном из лучших районов для жизни на побережь…
$442,157
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Finestrat, Испания
Бунгало 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/5
Представляем новые апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в городе Финес…
$448,447
Оставить заявку
Бунгало в lAlfas del Pi, Испания
Бунгало
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Представляем уютное бунгало в Альбире всего в 1,4 км от пляжа. Бунгало состоит из гостиной-с…
$289,897
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало в Финестрате, площадь 131 м2 - IM119199 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров:…
$205,994
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 164 м²
В этом комплексе вы сможете построить дом своей мечты всего в нескольких минутах от одних из…
$453,029
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Новое бунгало с видом на море в Finestrat - IM119193 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь: 1…
$205,994
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Современный Бунгало в Финестрате, 2 спальни, 131 м2 - IM119207 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
$195,147
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Этаж 4/5
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате. Финестрат …
$435,717
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Бунгало 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Представляем уютное бунгало в Альбире всего в 1,4 км от пляжа. Бунгало состоит из гостиной-с…
$288,766
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
$464,648
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Finestrat, Испания
Бунгало 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/2
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
$451,263
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Finestrat, Испания
Бунгало 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате. Финестрат …
$434,018
Оставить заявку
Бунгало в la Nucia, Испания
Бунгало
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Роскошные квартиры с просторными террасами на границе Альтеи и Ла-Нусии, откуда можно в полн…
$665,566
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Бунгало на верхнем или нижнем этаже с 3 спальнями рядом с морем и Бенидормом. Бунгало на пер…
$406,013
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 229 м²
Этаж 2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
$511,125
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Откройте для себя этот новый жилой комплекс, расположенный в Финестрате, привилегированном м…
$493,812
Оставить заявку
Бунгало в Orxeta, Испания
Бунгало
Orxeta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отремонтированное двухквартирное бунгало с очень большим подвалом и БЕЗ коммунальных платеже…
$172,475
Оставить заявку
Бунгало в la Nucia, Испания
Бунгало
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Бунгало расположено в Эль Тоссале, одном из самых эксклюзивных районов Ла Нусии. В доме отде…
$162,713
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Площадь 131 м²
В этом комплексе вы сможете построить дом своей мечты всего в нескольких минутах от одних из…
$365,886
Оставить заявку
Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Жилой комплекс представляет собой частную застройку из таунхаусов, квартир, пентхаусов и дуп…
$371,812
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новые дома с панорамными видами в Финестрат-Бенидорм Эксклюзивный жилой комплекс с видом на …
$491,050
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Finestrat, Испания
Бунгало 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам новое бунгало в строящейся урбанизации "Sunny Hills". Бунгало имеет две спаль…
$370,362
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный Бунгало в Finestrat, Коста Бланка, Испания - IM119194 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
$227,689
Оставить заявку
Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ВИЛЛАХОЙОСЕ ЖИТЬ У МОРЯ Новый уникальный жилой ко…
$614,755
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Finestrat, Испания
Бунгало 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
$509,132
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти