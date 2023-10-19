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Pilar de la Horadada
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
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75 объектов найдено
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Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
72 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€245,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
72 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€235,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
84 м²
О проекте: бунгало на верхнем этаже с 3 спальнями размещено в ЖК, которое состоит из 10 бунг…
€187,400
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
84 м²
2
Представляем просторное светлое бунгало в Торре-де-ла-Орадада. Бунгало площадью 84 кв.м. сос…
€390,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
80 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€217,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
84 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€211,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
63 м²
О проекте: этот частный жилой комплекс расположен в Сан-Педро-дель-Пинатар на побережье Кост…
€249,950
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
63 м²
О проекте: этот частный жилой комплекс расположен в Сан-Педро-дель-Пинатар на побережье Кост…
€199,950
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
140 м²
1/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€289,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
219 м²
2/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€299,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
182 м²
2/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€249,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
115 м²
1/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€239,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
1
84 м²
2/2
В продаже бунгало на верхнем этаже в Torre de la HoradadaБунгало площадью 84 кв. м. имеет тр…
€129,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
148 м²
2/2
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
€289,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
148 м²
2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
€279,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
145 м²
2/2
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
€269,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
150 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€319,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
163 м²
1/2
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
€279,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
163 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€289,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
104 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€269,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
95 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€259,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
104 м²
1/2
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
€249,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
78 м²
Жилой район, состоящий из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположенный в 250 метр…
€299,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
87 м²
Элегантный жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположенный в Пилар-де-…
€237,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
85 м²
Эксклюзивный жилой комплекс современных бунгало с 2 спальнями, расположенный в центре Пилар-…
€193,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с гаражом, с chicken furniture, с condition
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
75 м²
Эксклюзивный жилой комплекс современных бунгало с 2 спальнями, расположенный в центре Пилар-…
€223,600
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
74 м²
Эксклюзивный жилой комплекс из бунгало с 2 и 3 спальнями, спроектированный с использованием …
€219,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
72 м²
Жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположенный в Пилар-де-ла-Орадада,…
€235,900
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Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
88 м²
Жилой район, который стремится оптимизировать пространство, чтобы создать функциональные и у…
€284,950
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Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
83 м²
Резиденция представляет собой изысканный набор бунгало с 2 и 3 спальнями и уютными зонами об…
€254,900
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