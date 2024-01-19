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Бунгало в Андалусии, Испания

Бунгало В архив
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12 объектов найдено
Бунгало 3 комнаты у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 3 комнаты у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€255,500
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Бунгало 3 комнаты у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 3 комнаты у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€247,500
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Бунгало 3 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 2/3
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей площа…
€215,000
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Бунгало 4 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 4 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 2/3
Современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей…
€295,000
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Бунгало 3 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Комфортабельное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже о…
€197,000
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Бунгало 4 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 4 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже общей площа…
€272,000
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Бунгало 3 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 1/2
Предлагаем новое современное бунгало с видом на море в городе Сан-Хуан де лос Террерос с кри…
€222,000
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Бунгало 4 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 4 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€510,000
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Бунгало 4 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 4 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€293,000
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Бунгало 4 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 4 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€235,000
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Бунгало 3 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€193,000
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Бунгало новое здание, с террасой, с гаражом в Estepona, Испания
Бунгало новое здание, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
Площадь 140 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 2 160 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 2 580 00…
€2,16 млн
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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