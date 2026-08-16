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Бунгало в Рохалесе, Испания

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86 объектов найдено
Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательном городке Рохалес, этот жилой комплекс предлагает выбор из 18 б…
$375,945
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
В одном из самых престижных жилых анклавов на юге Коста-Бланки, в этом эксклюзивном закрытом…
$368,199
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Бунгало 3 комнаты в Рохалес, Испания
Бунгало 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
$540,418
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Новые бунгало на продажу в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада, Южная Коста-Бланка Эксклюзивны…
$359,106
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 19 бунгало предл…
$458,029
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 138 м²
Это эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, …
$358,055
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TekceTekce
Бунгало 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенный в Аликанте, этот частный жилой комплекс предлагает недвижимость площадью от 74…
$350,220
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 19 бунгало предл…
$450,395
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Бунгало в Рохалес, Испания
Бунгало
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые квартиры в Рохалесе, недалеко от полей для гольфа и пляжей Современная жизнь в развив…
$303,941
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Ло Марабу, Сьюдад Кесада Первоклассное местополо…
$396,763
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Ло Марабу, Сьюдад Кесада Первоклассное местоположен…
$347,385
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс в Рохалесе, который предлагает выбор современных бунг…
$364,871
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Это эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, …
$365,146
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Бунгало 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
С расположенностью в Аликанте, Кьюдад Кесада, этот закрытый жилой комплекс предлагает новые …
$413,792
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Ло Марабу, Сьюдад Кесада Первоклассное местоположени…
$374,389
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Бунгало 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенный в Аликанте, Ciudad Quesada, этот закрытый жилой комплекс предлагает новые квар…
$405,701
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Бунгало 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенный в Аликанте, в районе Сьюдад Кесада, этот закрытый жилой комплекс предлагает но…
$346,753
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
В одном из самых престижных жилых анклавов на юге Коста-Бланки, в этом эксклюзивном закрытом…
$380,025
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Бунгало в Рохалес, Испания
Бунгало
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые квартиры в Рохалесе, недалеко от полей для гольфа и пляжей Современная жизнь …
$326,970
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, предлагающий современный и функциональный образ жизни в самом с…
$341,379
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 19 бунгало предл…
$389,036
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Бунгало 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комплекс расположен в Аликанте, в районе Сьюдад Кесада. Это закрытая современная резиденция …
$386,051
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Это эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, …
$377,460
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Ло Марабу, Сьюдад Кесада Первоклассное местоположени…
$397,643
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
В одном из самых престижных жилых анклавов на юге Коста-Бланки, в этом эксклюзивном закрытом…
$361,374
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Бунгало в Рохалес, Испания
Бунгало
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Расположенный в очаровательном городе Рохалес, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный в…
$331,842
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Эксклюзивные новостройки в Ло Марабу, Сьюдад Кесада Современный дизайн и максимальный комф…
$410,080
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Бунгало 3 комнаты в Рохалес, Испания
Бунгало 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
$510,837
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс в Рохалесе, который предлагает выбор современных бунг…
$517,843
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Бунгало 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенный в Аликанте, этот частный жилой комплекс предлагает квартиры площадью от 74 до …
$353,688
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