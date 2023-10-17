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Бунгало в Rojales, Испания

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15 объектов найдено
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации площадью 90 м2 с двумя спальнями, двумя ванными …
€138,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста-Бланка Ультрасовременные отдель…
€475,000
Бунгало 3 спальни с садом, с Lift, с Pool в Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с Lift, с Pool
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошный жилой комплекс, расположенный в гольф-клубе La Marquesa в Рохалесе. Он предлагает …
€449,000
Бунгало 3 спальни с садом, с Lift, с Pool в Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с Lift, с Pool
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошный жилой комплекс, расположенный в гольф-клубе La Marquesa в Рохалесе. Он предлагает …
€449,000
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
€294,002
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с кладовой в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с кладовой
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. Недавно построенные апартаменты на первом этаже распределены…
€299,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
€302,500
Бунгало 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продаётся бунгало в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 0.00 м2, бунгало 2…
€85,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Это бунгало на первом этаже с 2 спальнями расположено в Донья Пепа , Сьюдад Кесада - Рохалес…
€199,000
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
€449,000
Бунгало 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
€499,000
Бунгало 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Б…
€369,000
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
€449,000
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
€475,000
Бунгало 2 спальни с 2 спальнями в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни с 2 спальнями
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
¨OPORTUNIDAD¨ Бунгало на продажу и состоит из 2 спален, 1 полностью оборудованной ванной ком…
€128,000
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