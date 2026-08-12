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Бунгало у моря в Испании

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Торревьеха
527
Марбелья
24
Малага
5
автономное сообщество Валенсия
1324
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3 объекта найдено
Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Бунгало на верхнем этаже с 4 спальнями рядом с набережной Сантьяго-де-ла-Рибера. . Просторно…
$330,766
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Бунгало 5 комнат в Palm Mar Arona, Испания
Бунгало 5 комнат
Palm Mar Arona, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…
$233,576
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Площадь 179 м²
Эти роскошные двухкомнатные апартаменты в Торревьехе, на Коста-Бланка, предлагают современно…
$301,509
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