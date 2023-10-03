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Бунгало
Бунгало с видом на море в Испании
Торревьеха
166
Pilar de la Horadada
78
Бах-Виналопо
46
Santa Pola
41
Марина-Баха
39
Orihuela
37
Сан-Мигель-де-Салинас
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159 объектов найдено
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Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
28 м²
2/2
Представляем бунгало после ремонта в городе Торревьеха.Торревьеха – популярный испанский кур…
€84,260
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
50 м²
2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже в урбанизации Jardín del Mar IV в городе Торревьеха.То…
€95,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
50 м²
1/2
Представляем бунгало на первом этаже с большой террасой в городе Торревьеха.Торревьеха – поп…
€109,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
Продается красивое бунгало на первом этаже. В доме 2 спальни, ванная комната, гостиная, кухн…
€127,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
46 м²
1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,6 км от моря, …
€128,000
Рекомендовать
Бунгало 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
2
97 м²
2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,7 км от моря, …
€199,000
Рекомендовать
Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
67 м²
1/3
Представляем бунгало в курортном городе Торревьеха в 300 м от моря.Торревьеха – популярный и…
€91,260
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
73 м²
1/3
Представляем бунгало на первом этаже в городе Торревьеха, в районе Playa de los Naufragos.То…
€99,990
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
73 м²
3
Представляем бунгало в три этажа в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 2 км…
€149,900
Рекомендовать
Бунгало 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
1
57 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в курортном городе Торревьеха в популярном районе Aguas…
€140,260
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
71 м²
2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации La Cinuelica в курортном городе Торревьеха в 2,2…
€155,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
60 м²
2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе с общим бассейном в Ориуэла Коста. Бунгало на …
€109,000
Рекомендовать
Бунгало 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
50 м²
2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе Lago Jardín II с общим бассейном в городе Торр…
€77,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
1
61 м²
2
Продается бунгало в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Двухэтажное бунгало в отличн…
€149,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
2
90 м²
2/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации площадью 90 м2 с двумя спальнями, двумя ванными …
€138,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
63 м²
1/1
Представляем бунгало в один этаж в курортном городе Торревьеха в 2,2 км от моря, район Нуэва…
€119,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
65 м²
Представляем бунгало с солярием в курортном городе Торревьеха в 2,2 км от моря. Торревьеха –…
€84,969
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
60 м²
1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации La Cinuelica в курортном городе Торревьеха в 2,2…
€99,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
Комфортабельное бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха.Бунгало площадь…
€142,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
82 м²
1/2
Представляем бунгало на первом этаже в жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor. Расстоя…
€395,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
84 м²
2
Представляем просторное светлое бунгало в Торре-де-ла-Орадада. Бунгало площадью 84 кв.м. сос…
€390,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
60 м²
Представляем бунгало в жилом комплексе Калас де Кампоамор в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€230,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
82 м²
1/2
Представляем новое бунгало на нижнем этаже с садом в San Miguel de las Salinas. San Miguel d…
€169,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
85 м²
2/2
Новое бунгало в San Miguel de las SalinasБунгало, расположенное на верхнем этаже, имеет собс…
€225,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
80 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€217,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
65 м²
Уютное бунгало в жилом районе AguamarinaКомплекс расположен на берегу моря, в знаменитой урб…
€217,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
84 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€211,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
59 м²
1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,3 км от моря,…
€137,260
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Бунгало 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Xabia Javea, Испания
7
7
321 м²
2/2
Готовая Вилла с Видом на Море в Хавее на Участке Площадью 712 м² Вилла расположена в Хавее –…
€3,50 млн
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Бунгало 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
6
6
590 м²
2/2
Вилла с Видом на Море и с Бассейном в Морайре, Коста-Бланка Предлагаем купить виллу в Морайр…
€3,35 млн
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