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Таунхаусы возле озера в Аликанте, Испания

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Торревьеха
95
Бенидорм
4
Аликанте
12
Марина-Баха
107
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Потрясающий двухквартирный таунхаус с частным бассейном, большим садом и террасой на крыше с…
$463,887
НДС
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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