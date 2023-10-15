Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Провинция Аликанте
  5. Таунхаусы

Таунхаусы возле озера в Провинция Аликанте, Испания

Торревьеха
64
Pilar de la Horadada
58
Марина-Баха
53
Orihuela
49
Almoradi
43
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
Rojales
18
Показать больше
Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€507,873
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Резиденция представляет собой изысканный набор бунгало с 2 и 3 спальнями и уютными зонами об…
€256,157
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Комплекс отдельных вилл, расположенных всего в 300 метрах от пляжа Поньенте-де-Агилас на поб…
€354,239
Квартира 3 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, до пляжа 700 м - TM1116229 3 спальни, 2 ванные ко…
€277,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€253,258
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 68 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build жилой из вилл и таунхаусов в Пилар-де…
€225,680
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Los Frutales, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€98,621
Вилла 4 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС~ ~ Новые виллы с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, кухн…
€455,957
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартамент / Квартира в Mil Palmeras, Orihuela Costa. Совершенно новые апартаменты с 2 и 3 с…
€170,245
Вилла 3 спальни с Spalni в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни с Spalni
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты и 1 туалет, терраса 30 м2. Общая площ…
€342,435
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Этаж 3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ  2 000 0…
€2,04 млн
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Пентхаус в Плая-Фламенка, Ориуэла-Коста
€444,764

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти