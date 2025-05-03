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Таунхаусы с гаражом в Аликанте, Испания

Торревьеха
61
Бенидорм
3
Аликанте
4
Марина-Баха
58
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16 объектов найдено
Таунхаус в Castalla, Испания
Таунхаус
Castalla, Испания
Площадь 162 м²
Откройте для себя Castalla View: роскошь, комфорт и несравненное место. Дизайн домов, расп…
$259,596
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Semidetached villa in one of the most exclusive urbanizations in Cabo de las Huertas with wi…
$974,561
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MENINA GROUP
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
La Almajada Urbanization in Mutxamell is a well-known area on the Costa Blanca for its tranq…
$675,115
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MENINA GROUP
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Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Этот красивый полуотдельный дом находится всего в нескольких минутах от центра Альбира и пля…
$472,751
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Таунхаус в Валенсия, Испания
Таунхаус
Валенсия, Испания
Площадь 176 м²
Представляем новый просторный таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в районе Balcón d…
$384,332
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Hayat
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Площадь 229 м²
Красивый таунхаус на продажу в Кампельо. Представляем этот красивый 4-этажный таунхаус, …
$345,635
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новый таунхаус возле моря в Торре-де-ла-Хорадада, Коста-Бланка - MG117093 3 спальни, 2 ванны…
$249,493
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Таунхаус в Altea, Испания
Таунхаус
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Просторный двухэтажный дом площадью 124 м2 расположен на 2 этажах с большой террасой и в иде…
$435,557
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MENINA GROUP
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Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Современный семейный дом в красивой урбанизации недалеко от гор Альбир. Дом имеет четыре эта…
$497,613
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Таунхаус в Castalla, Испания
Таунхаус
Castalla, Испания
Площадь 162 м²
Discover Castalla view: luxury, comfort and an incomparable location. The design of th…
$259,596
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Таунхаус с 3 спальнями рядом с пляжем в Ла Зения. Танухас после капитального ремонта, рядом …
$331,142
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Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Современный Новый Таунхаус в Бигастро, Коста-Бланка, Испания - SUN116088 3 спальни, 3 ванные…
$234,306
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Таунхаус в Castalla, Испания
Таунхаус
Castalla, Испания
Площадь 162 м²
Откройте для себя Castalla View: роскошь, комфорт и несравненное место. Дизайн домов, расп…
$259,596
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 193 м²
3 спальня, прикрепленная к одному семье, распределенное в 4 этажах. Жилой Alborada являетс…
$361,357
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный Таунхаус в Бигастро, Коста Бланка - SUN116085 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$250,577
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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