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Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на горы в Провинция Аликанте, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
261
Торревьеха
64
Pilar de la Horadada
58
Марина-Баха
53
Orihuela
49
Almoradi
43
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
Rojales
18
Марина-Альта
18
Виналопо-Митха
14
l Alfas del Pi
13
Гуардамар
12
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Алаканти
10
Кальпе
10
Сан-Мигель-де-Салинас
7
el Campello
5
Бенидорм
4
Дения
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10 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
4
3
149 м²
2
Новые Таунхаусы в районе Сан-Фульхенсио, с частным бассейном. До моря 6 км. Для получе…
€185,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
3
1
91 м²
3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€179,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
3
2
130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
2
2
84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Formentera del Segura, Испания
2
2
85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
€169,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Almoradi, Испания
2
2
97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
€245,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
1
90 м²
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
€137,260
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
2
3
85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Монфорте-дель-Сид, Испания
3
2
105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
€220,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
2
150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
€190,000
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Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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