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Таунхаусы с видом на горы в Аликанте, Испания

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Торревьеха
95
Бенидорм
4
Аликанте
12
Марина-Баха
107
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18 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Большой таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, расположенный в хорошем рай…
$410,318
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Привлекательный таунхаус премиум-класса с террасой, частным бассейном и огромным участком, р…
$687,716
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Фантастический роскошный таунхаус с террасой, частным бассейном и гаражом, расположенный в п…
$568,851
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Элитный таунхаус класса люкс с великолепным частным садом и общим бассейном, расположенный н…
$345,592
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Элегантные виллы с 3 спальнями и собственными садами в Сьерра-Кортина, Финестрат Расположенн…
$629,782
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Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, расположенный рядом с полем…
$422,287
НДС
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Таунхаус 7 комнат в Algorfa, Испания
Таунхаус 7 комнат
Algorfa, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный большой таунхаус с бассейном, террасой на крыше и просторной кладовой, располож…
$572,133
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Изысканный таунхаус с частной террасой на крыше, гаражом, общим бассейном и спортивной площа…
$826,415
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Современный просторный таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, готовый к за…
$366,439
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Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Ваш оазис в Сьерра Кортина! Новый комплекс в Финестрате, таунхаусы от застройщика на продажу…
$617,632
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Таунхаус в Daya Nueva, Испания
Таунхаус
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
$263,774
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
$204,560
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
$247,625
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
$200,253
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Таунхаус в Санта-Пола, Испания
Таунхаус
Санта-Пола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
$215,218
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Таунхаус в Benijofar, Испания
Таунхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
$181,950
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
$236,858
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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