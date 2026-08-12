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Таунхаусы с бассейном в Аликанте, Испания

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Торревьеха
95
Бенидорм
4
Аликанте
12
Марина-Баха
107
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37 объектов найдено
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Большой таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, расположенный в хорошем рай…
$410,318
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 224 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,41 млн
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Красивый таунхаус с частными садами, просторными открытыми зонами для проживания, бассейнами…
$490,085
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Привлекательный таунхаус премиум-класса с террасой, частным бассейном и огромным участком, р…
$687,716
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 124 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$589,139
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Таунхаус 5 комнат в Callosa de Segura, Испания
Таунхаус 5 комнат
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Великолепный роскошный таунхаус с частным бассейном, крышей и индивидуальным гаражом, окружё…
$402,951
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенный н…
$474,350
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 158 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$708,372
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 138 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$660,585
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,18 млн
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 163 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$732,031
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Фантастический роскошный таунхаус с террасой, частным бассейном и гаражом, расположенный в п…
$568,851
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 145 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$704,507
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 175 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$800,549
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Таунхаус 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Элитный таунхаус класса люкс с великолепным частным садом и общим бассейном, расположенный н…
$345,592
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 145 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$702,164
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 163 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$730,860
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Очаровательный садовый таунхаус с просторными зелёными зонами, плавной жизнью внутри и на от…
$494,153
НДС
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, расположенный рядом с полем…
$422,287
НДС
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,30 млн
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Таунхаус 7 комнат в Algorfa, Испания
Таунхаус 7 комнат
Algorfa, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный большой таунхаус с бассейном, террасой на крыше и просторной кладовой, располож…
$572,133
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Finestrat, Испания
Таунхаус 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Современный таунхаус с панорамными видами, просторной террасой, частным садом, бассейнами и …
$639,994
НДС
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Современный пляжный таунхаус с частным бассейном, террасой на крыше и видом на море рядом с …
$445,193
НДС
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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