Купить квартиру в Аликанте, Испания

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Квартира 4 спальни
Торревьеха, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 145,000
Продается большая квартира площадью 140 кв. м. в центре Торревьехи. 5 минут от моря и в о…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 90,000
Современная квартира с 1 спальней + гараж + кладовка. Квартира находится в 600 м от пляжа…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
3 Этаж
€ 82,000
Солнечная квартира с гаражом в центре Торревьехи. Площадь 62 кв. м. В доме есть гостин…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 80,000
Квартира 70 кв. м., меблирована и оборудована, готова к заселению. Состоит из гостиной/ст…
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 70,000
Продается квартира 59 кв. м. Улица Мальдонадо, 49. 1 ванная. Терраса на восток. …
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 86,000
Улица Рейн-Ривер, 221. Квартира в хорошем состоянии, площадь 54 кв. м. Общий бассейн. …
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 86,000
Квартира рядом с морем. 2 спальни. 1 ванная. Площадь 71 кв. м. Терраса 6 кв. м. …
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 89,900
Квартира в районе Торревьеха Асекьон, площадью 59 кв. м. Две спальни, ванная комната, иму…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
1 Этаж
€ 140,000
Ломас де Кабо Роиг, Res."Playa Golf I". Квартира на первом этаже с видом на южн…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 200,000
Хорошая квартира в Вилламартин недавней постройки. В доме 2 спальни и 2 ванные комнаты. …
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 106,000
Просторная солнечная квартира площадью 70 кв. м. Квартира находится в 600 метрах от пляжа…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
2 Этаж
€ 88,000
Calle Fuensanta, 54, 2º. Строительство корпуса 2010 г., окна на восток. Площадь 6…
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Calle Joaquin Chapaprieta 105. Площадь: 41 м².…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 89,500
Просторная квартира с 3 спальнями, ванной и туалетом рядом с пляжем Асекьон. Квартира в р…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
90 м²
€ 104,000
Плайя-Дель-Асекион. Всего в 150 метров от пляжа. Площадь 90 кв. м. С 3 спальнями, в…
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 69,000
Квартира с гаражом в центре Торревьехи. 43 кв. м., одна спальня с двуспальной кроватью, о…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 118,000
Квартира с видом на море. Calle Bencantil, 1-4º-D-la Mata. 2 спальни. 1 ванная…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
€ 275,000
Новая современная квартира с 3 спальнями. 800 м от пляжа. Площадь 84 кв. м. 3 спаль…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 199,000
Квартира в центре Торревьехи. Площадь 117 кв. м. 3 спальни с двуспальными кроватями. …
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
3 Этаж
€ 399,000
Продается квартира на первой линии с панорамным видом на море. Резиденция: "Панорама…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
1/5 Этаж
€ 98,000
Представляем квартиру с тремя спальнями рядом с красивым парком в городе Торревьеха. Апартам…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
431 м²
30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
199 м²
26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
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