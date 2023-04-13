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Беларусь
Брестская область
Дома
Купить дом в Брестская область, Беларусь
Мухавецкий сельский Совет
195
Мотыкальский сельский Совет
76
Чернинский сельский Совет
56
Тельминский сельский Совет
52
Знаменский сельский Совет
34
Барановичи
33
Кобрин
32
Радваничский сельский Совет
27
Жабинка
25
Чернавчицкий сельский Совет
25
Великоритский сельский Совет
16
Лыщицкий сельский Совет
12
Клейниковский сельский Совет
11
Буховичский сельский Совет
10
Ракитницкий сельский Совет
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1 314 объектов найдено
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Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 27,390
Продается незавершенный дом жилого типа в СТ «Прибрежное-1». Брестский р-н…
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
168 м²
€ 114,507
Лот 7076. Продается загородный жилой дом мансардного типа, 2018 года постройки для уютного п…
Дом
Барановичи, Беларусь
342 м²
€ 33,436
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение по ул. Яна Чечота! * Стены: …
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 5,405
В продаже дачный домик в д. Полонка. * Площадь: общая – 52 кв.м. * Окна: деревянные; *…
Дом
Брест, Беларусь
214 м²
€ 272,069
Лот 7069. В восточной части города Бреста продаётся очень необычный объект, аналог которому …
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 88,858
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 108,7 кв.м, общ.- 97,…
Дом
Ляховичи, Беларусь
156 м²
€ 51,849
Для тех, кто давно мечтает об уютном семейном гнездышке, кто ценит комфорт и простор! Этот д…
Дом
Ляховичи, Беларусь
120 м²
€ 45,711
Жилой дом в Ляховичах. * Площадь: общая – 120 кв.м., жилая – 53,4 кв.м., кухня &…
Дом
Барановичи, Беларусь
120 м²
€ 26,566
Продается жилой дом по адресу пер. Огородный, д. 25. Дом деревянный с одной дере…
Дом
Коньковский сельский Совет, Беларусь
€ 9,893
Для любителей природы и загородной жизни! Всем, кто мечтает построить агроусадьб…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
122 м²
€ 73,285
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 121,9 кв.м, жил.- 61,5 кв.м, кух.- 13…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
96 м²
€ 30,230
Продаётся жилой дом в пригороде г. Кобрина в д. Большие Лепесы. Дом одноэтажный…
Дом
Барановичи, Беларусь
98 м²
€ 30,138
Предлагаем к покупке жилой дом в р-не ул. Шевченко. * Площадь: общая – 98 кв.м., жилая…
Дом
Брест, Беларусь
87 м²
€ 47,635
Лот 7068. Звоните для более подробной информации Решили строиться на Плоске, но нет жел…
Дом
Кривошин, Беларусь
73 м²
€ 9,985
Продается дом в д. Кривошин. * Площадь: общая – 73 кв.м., жилая – 43,7 кв.м.; * …
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
96 м²
€ 136,492
Лот 7063. Вы слышали что-либо о таком понятии как «умный дом»? Под этим термином…
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
97 м²
€ 43,971
Лот 7064. Звоните для более подробной информации В продаже дом жилого типа с мансардой на да…
Дом
Брест, Беларусь
59 м²
€ 17,955
Садовый домик в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 58,6 кв.м. 3 комнаты. Стен…
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 4,580
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 15,0 кв.м. Стены: материал - газосиликатный бл…
Дом
Локтыши, Беларусь
78 м²
€ 5,954
Продается дом под дачу с участком в 25 соток Адрес: д. Локтыши, ул. П. Зуйкевича ❤️ О…
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 19,237
Лот 7061. В продаже дом в деревне на берегу реки Белая. Стены возведены из бруса и обложены …
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
149 м²
€ 48,551
Лот 7060. В садовом товариществе в направлении Каменицы-Жировецкой продаётся дачный мансардн…
Дом
Брест, Беларусь
114 м²
€ 89,774
Жилой дом под чистовую отделку в г.Бресте. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 114,0 кв.м, общ.~ 114…
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая. Трехуровневый дом (1…
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 128,156
Продается двухэтажный дом с гаражом в цокольном этаже. г. Брест. Отделка фасада - штукатурка…
Дом
Брест, Беларусь
263 м²
€ 105,255
Продается просторный незавершенный дом в микрорайоне Березовка г. Бреста. Одноэтажный дом 20…
Дом
Брест, Беларусь
139 м²
€ 85,193
Продается просторный жилой дом в северо-западной части г. Бреста. Дом 1963 года постр…
Дом
Брест, Беларусь
115 м²
€ 47,177
Продается дом в СТ "Береза-97" в Бресте. Двухуровневый дом (1 этаж и мансарда) 200…
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 29,314
Продается дом под отделку в СТ «Бульково». Брестский р-н. Дом мансардного…
Дом
Ленинский, Беларусь
49 м²
€ 17,955
Продается жилой дом в аг. Ленинский. Одноуровневый деревянный дом 1960 года постройки…
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