  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Тивате, Черногория

квартиры
27
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Показать все Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Престижный жилой комплекс с отличным расположением. панорамны вид на море и город. Участок в уютном месте без туристического трафика.  В стоимость входит финишная отделка помещений - полы паркет/ке…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$145,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
?Тиват  Апартаменты находятся в тихом месте, в сосновом лесу. В последовательном режиме находятся магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро.  В апартаментах горит дневной свет благодаря удачному расположению дома и использованию панорамных окон. Из каж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
284,943
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Продаются новые таунхаусы в жилом комплексе премиум-класса Ластва Парк, Тиват.   Элитный район Донья Ластва, в окружении зелени и с видом на море и горы   ?Площадь 154 до 204 м² 3 этажа ?2,3 спальни ?4 санузла ?Кухня ?Терраса с панорамным видом ?Гараж на 2 места…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
OneOne
На карте
Realting.com
Перейти