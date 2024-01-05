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Квартиры в Donja Lastva, Черногория

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40 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
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Квартира с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Площадь 26 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€98,932
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€211,784
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€222,678
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€442,882
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€196,045
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€130,778
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€131,493
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уп…
€177,295
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 52 м²
НОМЕР 5757 Продается трехкомнатная квартира в Тивате, в тихом месте недалеко от моря. Кварти…
€205,000
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Квартира 2 спальни в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Дом с открытым видом на Тиватский залив в тихом районе. Этот дом расположен в эко-комплексе,…
€435,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лепетане, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лепетане, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Предлагаем Вам стать счастливым обладателем замечательной квартиры с двумя спальнями и двумя…
€147,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Богишичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Богишичи, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
PENTHOUSE, CENTRALE, LUŠTICA BAY, 3 Bedroom, 3 Bathroom, Guest WC Welcome to your new …
€1,17 млн
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Квартира 1 спальня в Лепетане, Черногория
Квартира 1 спальня
Лепетане, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
NUM 3900 Квартира на продажу в Лепетане, недалеко от города Тиват. Квартира имеет площадь 90…
€190,000
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Пентхаус 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Luxurious two bedroom apartment with panoramic sea views in a very attractive location in Do…
€550,000
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Квартира 3 спальни в Градиошница, Черногория
Квартира 3 спальни
Градиошница, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Новая современная семейная вилла с панорамным видом на море и бассейном на крыше, расположен…
€1,75 млн
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 174 м²
NUM 4181 Выдающаяся недвижимость на продажу в Тивате, рядом с комплексом Таунхаус. Исследуйт…
€755,000
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Квартира с парковкой, с видом на море в Градиошница, Черногория
Квартира с парковкой, с видом на море
Градиошница, Черногория
Площадь 26 м²
A5-271. Квартира в Новом комплексе в КавацеКвартиры на продажу в новом комплексе, Кавак, Тив…
€98,931
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/4
A5-269-1. Новая квартира с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая квартира с видо…
€88,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/4
A5-269. Новая студия с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая студия для продажи …
€85,000
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
NUM 4161 Продается квартира в Доня Ластва, Тиват. Двухкомнатная квартира имеет площадь 7…
€280,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Градиошница, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Градиошница, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
D5-146. Новая современная вилла в КавацеПродается новая современная семейная вилла с тремя с…
€1,30 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Градиошница, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/4
А5-208. Новая студия с видом на море в комплексе с бассейном, КавацПродается новая студия в …
€150,000
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Квартира 3 спальни в Градиошница, Черногория
Квартира 3 спальни
Градиошница, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Виллы с панорамным видом на залив, выполненные в средиземноморском стиле, построен из эколог…
€450,000
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Квартира 2 спальни в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни
Градиошница, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные дома с панорамным видом на залив, выполненные в средиземноморском стиле, построе…
€275,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Лепетане, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Лепетане, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
А5-202. Уютные 2 квартиры с двумя спальнями в Лепетане. Продается две квартиры по 74 м2 кажд…
€146,000
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
NUM 4198 Apartment for sale in Donja Lastva, Tivat. The apartment has an area of 72 m2 …
€360,000
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 50 м²
NUM 4160 Квартиры в новом здании в Доня Ластва, Тиват. Доступны три квартиры, расположенные…
€342,000
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Квартира с видом на море в Градиошница, Черногория
Квартира с видом на море
Градиошница, Черногория
Площадь 612 м²
U5-116. Участок в Каваце. Продается урбанизированный участок площадью 766 м2 с существующим …
€340,000
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Квартира 1 спальня с парковкой в Градиошница, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Градиошница, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/4
A2-1084. Студии в комплексе на склоне холма в Тивате & nbsp; Очаровательный прибрежный горо…
€112,233
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