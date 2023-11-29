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Квартиры в Херцег-Нови, Черногория

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562 объекта найдено
Квартира с балконом, с видом на море в Мелинье, Черногория
Квартира с балконом, с видом на море
Мелинье, Черногория
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
А7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg NoviПродается! …
€275,000
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена на втором этаже совершенно нового комплекса в Герцег-Нови в 100 метрах …
€173,768
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Leo Estate
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Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море в Игало, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море
Игало, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
A9-808. Новый комплекс в Игало Продается новая квартира в новом комплексе.  Строительство за…
€156,000
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Квартира 4 спальни в Игало, Черногория
Квартира 4 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Эта удивительная вилла с бассейном расположена в Звинье и предлагает фантастический вид на з…
€395,000
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Этаж 1
ID 1061 Продается квартира с двумя спальнями в Радовичи, Луштица Луштица, Радовичи. Це…
€108,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Мелинье, Черногория
Квартира 3 спальни
Мелинье, Черногория
Количество спален 3
Этаж 7
ID 1060 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови Херцег Нови, Мельине, до ма…
€500,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Этаж 2
ID 1038 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови.   Локация: https://maps.app…
€170,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Этаж 2
ID 1037 Продается квартира с одной спальней в Игало, Херцег Нови.   Херцег Нови, Игало,…
€77,700
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Этаж 2
ID 1029 Продается квартира с двумя спальнями в Херцег Нови, Топла   Количество спален: …
€150,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Этаж 2
ID 1019 Продается квартира с одной спальней в Херцег Нови Локация: https://maps.app.go…
€138,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Игало, Черногория
Квартира 3 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 3
Этаж 1
ID 1018 В продаже квартира с тремя спальнями в Херцег Нови Локация: Игало, в районе Го…
€95,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Этаж 1
ID 1006 Продаётся 2-комнатная квартира в многоэтажном доме с великолепным видом на залив.…
€115,500
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня с парковкой в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Биела, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
A11-056. Brand new one bedroom apartment in Bijela For sale - Brand new property located in …
€135,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Дженовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
A11-057. Two bedroom apartment looking at the sea in DjenoviciTwo bedroom apartment for sale…
€121,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Ðenovići 3 Bedroom Apartment for sale close to Porto Novi and all the amenities you need. A …
€262,000
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Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Игало, Черногория
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Игало, Черногория
Площадь 67 м²
Этаж 2
Эксклюзивное предложение: уютная 2-комнатная квартира с уникальным видом на долину и залив в…
€200,000
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RECOM
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 39 м²
NUM 5688 For sale a one-bedroom apartment not far from Herceg Novi in a quiet location n…
€105,000
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
The apartment in located in Village Residences with views towards the mountains, in Luxury M…
€535,000
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Leo Estate
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
The apartment in located in Marina residences with views towards the sea, in Luxury Marina r…
€1,22 млн
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Leo Estate
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Квартира 1 комната в Мелинье, Черногория
Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Квартира с одной спальней с видом на море в эксклюзивной локации в Мельине, Херцег-Нови. Пло…
€190,000
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Квартира 1 комната в Мелинье, Черногория
Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Квартира с одной спальней на эксклюзивной локации Мельине, Херцег-Нови. Площадь квартиры 37 …
€200,000
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Квартира 1 комната в Мелинье, Черногория
Квартира 1 комната
Мелинье, Черногория
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Квартира с одной спальней на эксклюзивной локации Мельине, Херцег-Нови. Площадь квартиры 37 …
€130,000
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Квартира 1 спальня в Мелинье, Черногория
Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Код объекта - 4.20.13.12031Квартира с одной спальней с видом на море в эксклюзивной локации …
€190,000
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Квартира 1 спальня в Мелинье, Черногория
Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Код объекта - 4.20.13.12032Квартира с одной спальней в многоэтажном доме в эксклюзивной лока…
€200,000
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Квартира 1 спальня в Мелинье, Черногория
Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Код объекта - 4.20.13.12033Квартира с одной спальней в эксклюзивной локации Мельине, Херцег-…
€130,000
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира расположена в новом здании в Герцег Нови, в 350 метрах от моря. Квартира имела отк…
€101,000
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Leo Estate
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Apartment is located in Herceg Novi municipality, 200 meters from the sea. The building of t…
€100,450
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Leo Estate
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Квартира 2 спальни в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 2
ID 318 Продажа элитной квартиры в Дженовичи, Херцег Нови. Жилой комплекс Portofino Vilag…
€300,000
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Peters Group Real Estate
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID 987 Продается дуплекс в Баошичи, Херцег Нови Дуплекс с 3 спальнями в 5 минутах от П…
€270,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 ванная в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 ванная
Дженовичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Прекрасная просторная студия площадью 35 квадратных метров, расположенная в живописном район…
€83,600
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