  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Boreti
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Boreti, Черногория

кондо
3
однокомнатные
55
двухкомнатные
27
трехкомнатные
16
118 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Квартира в закpытoм комплексе, c паpковочным местом в закрытом гаpaжe, c пpекрасным видом на…
$186,442
Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с двумя спальнями в семиэтажном клубном доме в уд…
$350,652
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Эта уютная квартира расположена в элитном жилом комплексе в районе Ивановичи, одном из самых…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/6
Полностью оборудованная и меблированная квартира в элитном жилом комплексе в Бечичи, всего в…
$587,861
Пентхаус 4 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 7/11
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый жилой …
$739,214
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Добро пожаловать в ваш современный уют в сердце Бечичи, Будва. Эта однокомнатная квартира, р…
$239,561
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Квартира площадью 54м2 (по документам 39м2). Структура квартиры: 1 спальня, просторная гости…
$101,254
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 502 м²
Апартаменты в вилле (А2/V3): 2 спальни, 271 м.кв. + 231 м.кв терасса на крыше. ROI 6%. Мебел…
$3,56 млн
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Этаж 5
#продам #бечичи Id 207 🏠Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Elia Residences, Бе…
$312,155
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Предлагаем вашему вниманию квартиры в новом жилом комплексе в Бечичи, Будванская Ривьера. Д…
Цена по запросу
Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 28 м²
#Prodajagarsonjere_Бечичи ID127д 📍Продажа гарсоньеры в Бечичиме Површаронина 28 квадратных…
Цена по запросу
Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Вашему вниманию представляем роскошные апартаменты в новом современном комплексе курортного …
$1
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Продаётся привлекательная квартира с одной спальней, расположенная в живописном курортном по…
$187,198
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Квартира в новом здании на 5 этаже общей площадью 43м2, ЖК - одно из лучших в Бечичи. В квар…
$157,243
Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$143,212
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/10
Квартира в ЖК Акация на 4 этаже продается квартира с 1 спальней 47 м2. Квартира меблирована…
$156,159
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новая квартира с одной спальней в удобном районе Расстоян…
$168,679
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продаётся двухкомнатная квартира, расположенная в курортном посёлке Бечичи, на территории му…
$109,030
Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Продается четырехкомнатный апартамент, общей площадью 229м2 в пятизвездочном комплексе на пе…
$1,50 млн
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/5
#Продам #Бечичи ID 412   🏠 Продается квартира с 2 спальнями в Будве, район Борети …
$275,972
Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
Продается квартира с 2 спальнями в районе Борети, Будванская општина. Площадь - 71м2. Находи…
$156,822
Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Продаются квартиры в новом доме, который расположен в популярном курортном поселке Бечичи, Б…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
UPD: от 14.04.2021 к продаже предлагается студио-апартамент 19 м2 по цене: 34 900 евро. Нов…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Ивановичи – деревня недалеко от Будвы, недалеко от знаменитого отеля Splendid и длинного пес…
$152,059
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продаётся двухкомнатная квартира, расположенная в курортном посёлке Бечичи, на территории му…
$120,060
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 6
Предлагаем вашему вниманию квартиры в новом жилом комплексе в Бечичи, Будванская Ривьера. Д…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
#продам #бечичи ID 533 🏠 Продается квартира с 3 спальнями и 2 санузлами в Бечичи. Дом 20…
$325,491
Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Площадь:  46,16 м2+ 13м2 (терраса) – 108 500 € 39,12 м2+13м2 (терраса) – 95 500 € Д…
$111,081
Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается меблированная и меблированная квартира в поселке Борети. Недалеко от отеля Mediter…
$264,268
Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Жилой комплекс стоит на покрытом хвойным лесом полуострове, где Будва граничит с Бечичи. Кро…
$327,814
