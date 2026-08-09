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Квартиры в Тивате, Черногория

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1 155 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Площадь: 152 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоПросторная двухэтажная кв…
$1,14 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Полностью меблированная однокомнатная квартира общей площадью 80 м2 в здании Ксения, Порто Ч…
$716,786
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 27 м²
Современный жилой комплекс, который предлагает идеальное сочетание комфорта и природы. Распо…
$159,312
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новый комплекс в самом сердце Черногории Проект Dreams предназначен для эксклюзивного жилого…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
ОДНА И ДВА БЕДРОУМНЫХ АПАРТАМЕНТОВ ЛЮКСУРИИ Панорамный вид с солнцем, присутствующим от восх…
$254,343
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Обзор недвижимости Ограниченная коллекция недавно построенных квартир доступна в привлекател…
$194,804
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Представляем современный жилой-коммерческий комплекс, расположенный в Донья Ластва, Тиват - …
$161,098
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Квартиры на продажу в Тивате | Новый жилой комплекс в Каве, Тиват. Он расположен на земле пл…
$268,795
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 46 м²
Эксклюзивный проект в Донья Ластве, недалеко от Порто Монтенегро Строительство этого красиво…
$196,478
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Площадь: 72 м2 (48 м2 + 24 м2 терраса)Спальня: 1 1Ванная комната: 1 1гаражМеблированная одно…
$632,805
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 2
Трехкомнатная квартира на продажу в Бока Плейс, Тиват – 110 м2Полностью меблированная трехко…
$977,971
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Пентхаус на продажу в Сельяново, Тиват – 135 м2Просторный пентхаус доступен для продажи в Се…
$575,277
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
В общей сложности 33 фирменных резиденции для продажи * Студия, апартаменты с одной и двумя …
$439,321
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Площадь: 168 м2 (105 м2 + 31 м2)Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Зона храненияРоскошная, полно…
Цена по запросу
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English
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Современные апартаменты в Тивате в отличном месте -Бренд новопостроенный - Большой арендный …
$248,563
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Комплекс из девяти современных вилл с видом на море в Донья Ластва, Тиват. Виллы включают та…
$702,674
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Детали квартиры: * Размер: 98 м2 * Спальни: 2 * Ванные комнаты: 2 +1 туалет * Терраса с потр…
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Красивая квартира в недавно построенном комплексе состоит из просторной гостиной, кухни, дву…
$240,470
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Двухкомнатная квартира на продажу в Каве, Тиват - 59 м2 с частным садомСовременная двухкомна…
$345,166
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Эта красивая двухкомнатная квартира состоит из гостиной, столовой с кухней, двух спален, каж…
$238,967
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 39 м²
Доступные жилые площади: 26 м2 - 124 м2 Представляем новый жилой квартал, расположенный в ид…
$150,645
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых живописных районов Тивата. Совре…
$157,265
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 32 м²
Квартиры в комплексе спроектированы с вниманием к деталям, предлагая все удобства, необходим…
$147,288
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
$374,769
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Расположенный среди захватывающей природной красоты, этот красивый жилой комплекс может похв…
$334,179
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Двухкомнатная квартира на продажу в Каве, Тиват - 94,51 м2Современная двухкомнатная квартира…
$277,859
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Двухкомнатная квартира на продажу в Тивате - 59 м2 Вид на мореСовременная двухкомнатная квар…
$373,930
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
1 Квартира-спальня на продажу в Сельяново, Тиват – 40 м2Современная однокомнатная квартира д…
$241,904
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Площадь квартиры: 119 м2 (89 м2 + 30 м2 терраса) Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 этаж: 2-й Обог…
$497,126
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Однокомнатная квартира на продажу в здании Thea | Boka Place, Porto Montenegro Бока Place - …
Цена по запросу
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