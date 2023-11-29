Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Тиват
  5. Квартиры

Квартиры в Тиват, Черногория

пентхаусы
27
однокомнатные
134
двухкомнатные
130
трехкомнатные
56
четырехкомнатные
8
Квартира В архив
Очистить
417 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Добро пожаловать в роскошный мир Порто Монтенегро! Это место, где совершаются мечты, где эле…
€680,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
€340,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Роскошная квартира, расположенная в здании Ксения, Порто Монтенегро, Тиват. Эксклюзивная …
€650,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
€3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Квартира с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Площадь 32 м²
Описание Тиват. Новый жилой комплекс с бассейнами и частной территорией Дата ввода в экс…
€113,400
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Этаж 1
ID 1023 В продаже готовые квартиры в элитном комплексе в Тивате, Кавач Знаменитый Порт…
€181,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Этаж 1
ID 1022 В продаже апартаменты в жилом комплексе, расположенном в самом центре курортного …
€292,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Этаж 2
ID 1010 Продается эксклюзивная квартира в центре Тивата. Два спальни Площадь 62 кв. м…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€264,600
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€156,600
Оставить заявку
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€102,600
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 4/4
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€480,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 6/6
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€290,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
Жилой комплекс "Панорама" 1спальная квартира, полностью оборудованная всей мебелью и техн…
€135,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Предлагаем на продажу 8 квартир в новом клубном доме в развитом районе Тивата — Донья Ластва…
€244,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Предлагаем на продажу 8 квартир в новом клубном доме в развитом районе Тивата — Донья Ластва…
€144,050
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
ID 998 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 12…
€480,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
ID 997 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 95…
€290,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Эксклюзивное предложение в Тивате. Пентхаус с панорамными видами и двумя спальнями вблизи По…
€290,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 438 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСЕННЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА! В этой осенней предново…
€4,17 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 191 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСЕННЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА! В этой осенней преднов…
€1,31 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Комплекс расположен недалеко от моря на полуострове Луштица в десяти минутах от  Луштица бэй…
€334,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Продается пентхаус с видом на море в Тивате, Селяново. Квартира имеет площадь 143 м2 и распо…
€570,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Жилой комплекс Опатово расположен в тихой части Тивата. Этот проект находится на завершающе…
€365,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 89 м²
353 600 - 591 200 € На продажу предлагается эксклюзивное предложение – новый комплекс люк…
€353,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 174 м²
755 000 - 2 100 000 € Выдающаяся недвижимость на продажу в Тивате. Откройте для себя прев…
€755,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Продается квартира -студия с отдельной спальней. Общая площадь квартиры 36 кВ.м. 3 этаж, лиф…
€135,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Эксклюзивные полностью меблированные апартаменты площадью 80 м2 (68 м2 + 12 м2 терраса…
€650,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти