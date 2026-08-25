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Квартиры в Прчане, Черногория

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43 объекта найдено
Квартира в Прчань, Черногория
Квартира
Прчань, Черногория
Цена: 7 000 000 € Расположение: Прчань, Котор, Черногория (область Всемирного наследия ЮНЕСК…
$8,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Роскошные апартаменты у моря в Столиве с видом на Пераст и острова Богородицы Откройте для с…
$301 933
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Квартира 1 комната в Муо, Черногория
Квартира 1 комната
Муо, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Расположенная в очаровательной прибрежной деревне Муо, всего в 2 км от исторического Старого…
$244 203
НДС
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Квартира в Прчань, Черногория
Квартира
Прчань, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 м²
Откройте для себя новый уровень высококлассной жизни в проекте STAR BAY, расположенном в жив…
$153 628
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная квартира в тихом курортном поселке Боко — Которского залива Прчань. Общая п…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с двумя спальнями на первой линии у мо…
$442 199
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
Эта квартира – идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых в красивом месте с живописн…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в ваш кусочек берегового рая в Прчнь, Котор! Расположенный на втором этаже …
$270 656
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 10…
$156 399
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Квартира 3 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Предлагаем в собственность  квартиру с двумя спальнями в  доме  у залива,  на первой линии о…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Прчань, Черногория
Квартира 1 комната
Прчань, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя эту прекрасно отремонтированную и полностью меблированную однокомнатную кв…
$288 656
НДС
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Квартира 2 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/3
Дуплекс-апартаменты в Hyatt Regency Kotor Bay Resort.Первая линия моря · Боко-Которский зали…
$1,15 млн
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней у подножия холма Врма…
$134 405
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Квартира 2 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в новом доме в историческом городке Прчань, в 100 м от моря. Апарта…
$334 058
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Квартира 4 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Этаж 3
Современные 3-комнатные апартаменты в жилом комплексе с бассейном, расположенном в живописно…
$394 504
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2/3
Уникальная квартира со стильными цветовыми решениями в малоквартирном доме (всего 5 квартир)…
Цена по запросу
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Квартира в Муо, Черногория
Квартира
Муо, Черногория
Очаровательный каменный дом с захватывающими видами на море - Которский залив Откройте для с…
$1,63 млн
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Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Откройте для себя новый уровень высококлассной жизни в проекте STAR BAY, расположенном в жив…
$206 807
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Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается квартира в Столиве, на первой линии у моря. Общая площадь 100 м2 (терраса 25м2). К…
$441 286
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Квартира 1 комната в Муо, Черногория
Квартира 1 комната
Муо, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Located in the charming coastal village of Muo, just 2 km from the historic Old Town Kotor, …
$214 369
НДС
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Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Новый жилой малоквартирный дом с бассейном. Расстояние …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная квартира в тихом курортном поселке Боко — Которского залива Прчань. Общая …
$181 566
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Прчань Бока-которский залив. Продается уютная квартира с 2 спальнями с прекрасным видом на …
$180 303
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
wp:paragraph Эта квартира – идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых в красивом ме…
$230 521
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
На продажу просторная современная квартира в Прчани, Котор.  Площадь квартиры 97 м2 с, с 2 …
$252 080
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Квартира 6 спален в Прчань, Черногория
Квартира 6 спален
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 273 м²
Площадь 273 кв.м. Этажей 4 Площадь участка 280 кв.м. Спален 6 Ванных комнат 7 Бассейн 8…
$520 968
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 100м. Пло…
$140 550
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Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 204 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Прчань, Черногория
Квартира 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Kotor'un Prcanj yerleşiminde, açık körfez manzarasına sahip iki yatak odalı daire bulunmakta…
$284 367
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