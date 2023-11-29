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Квартиры в Прчань, Черногория
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Квартира 3 спальни
Кавач, Черногория
3
220 м²
NUM 2810 Two villas for sale in the Kavac region. The villas have beautiful views of the …
€750,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муо, Черногория
3
2
160 м²
Новые просторные апартаменты с террасой представляют собой целый этаж современной виллы в 50…
€490,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
2
2
68 м²
Looking for a stunning 2-bedroom apartment with breathtaking sea views? This option is for y…
€160,000
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Прчань, Черногория
2
1
41 м²
Двухкомнатная полностью меблированная квартира площадью 41 кв метр с панорамным видом на мор…
€145,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
3
1
62 м²
Продается уютная и меблированная квартира с двумя спальнями в Столиве, Котор. Квартира, о…
€156,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
2
1
50 м²
Предлагаем на продажу квартиру площадью 42 кв метра + 8 кв терраса в тихом месте поселка Прч…
€145,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
1
42 м²
NUM 5583 Apartments for sale in Kotor, Muo, in a quiet location near the sea. The apa…
€95,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Прчань, Черногория
3
1
47 м²
Предлагаем на продажу квартиру в аутентичном каменном доме на первой линии в старинном город…
€250,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
3
3
180 м²
Расположение: Муо, Котор Общая площадь: 180 кв.м Количество спален: 2 Количество ванных: …
€360,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
2
1
44 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 43 и 44 кв метров в Муо. У кажд…
€105,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
3
1
68 м²
На продажу предлагаем две квартиры с двумя спальнями площадью 68 кв метров в Муо. Квартиры с…
€151,500
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
2
1
46 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 42 и 46 кв метров в Муо. К кажд…
€85,000
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First Realty
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Квартира 10 спален
Прчань, Черногория
10
10
800 м²
Палаццо Jerovitsa представляет собой коллекцию из 5 зданий с жилой площадью около 800м2 на п…
€4,50 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Троица, Черногория
2
1
3
From €211,000 - Stunning 2 bedroom apartment with sea view, mountain view and forest view in…
€211,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Троица, Черногория
2
1
3
From: €131,000 - Stunning 1 bedroom apartment with sea view in Kavač, Kotor. Situated a shor…
€131,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Прчань, Черногория
3
3
97 м²
В жилом комплексе в Прчани, Котор, продается уютная видовая квартира. Площадь — 97 кв. м.…
€235,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Муо, Черногория
3
2
76 м²
Продается роскошная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на море в городке Муо, недалек…
€330,000
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First Realty
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Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море
Прчань, Черногория
5
2
80 м²
2
A11-010. Фронтлайн дуплекс на ремонт Продается - дуплекс первой линии, с садом впереди и пон…
€270,000
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Троица, Черногория
1
29 м²
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
€97,769
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Leo Estate
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Пентхаус 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Троица, Черногория
5
3
131 м²
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
€506,885
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Leo Estate
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Квартира
Троица, Черногория
38 м²
Полностью меблированные и оборудованные роскошные апартаменты в комплексе с бассейном в посе…
€131,492
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кавач, Черногория
3
2
130 м²
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплекс расположен…
€350,000
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First Realty
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Квартира
Кавач, Черногория
26 м²
NUM 5134 Квартиры на продажу в новом комплексе в тихом месте, недалеко от Тивата и Котора…
€99,000
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Квартира с парковкой, с видом на море
Троица, Черногория
26 м²
A5-271. Квартира в Новом комплексе в КавацеКвартиры на продажу в новом комплексе, Кавак, Тив…
€98,931
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Троица, Черногория
2
1
24 м²
3/4
A5-269-1. Новая квартира с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая квартира с видо…
€88,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Троица, Черногория
2
1
23 м²
1/4
A5-269. Новая студия с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая студия для продажи …
€85,000
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Квартира с видом на море
Прчань, Черногория
D5-238. Урбанизированный участок с двумя незаконченными дуплексами Пркандж Продается все вме…
€800,000
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Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3
2
70 м²
Продается трехкомнатная квартира 70 м2, с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, двориком…
€160,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
2
2
70 м²
Двухкомнатная квартира на первом этаже трехэтажного здания. В здании есть бассейн для плаван…
€167,000
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Квартира 1 комната
Кавач, Черногория
1
51 м²
Двухкомнатная квартира , площадью 51 м2 в 3 км от ближайшего пляжа. С открытой террасы прек…
€89,000
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