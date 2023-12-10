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Свети-Стефан
Квартиры
Квартиры в Свети-Стефан, Черногория
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23 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
45 м²
NUM 4709 An apartment for sale in the popular tourist town of Sveti Stefan, near the city…
€160,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Blizikuce, Черногория
3
2
90 м²
2
Продается меблированный пентхаус класса люкс общей площадью 176м2, расположенный на 5 этаже …
€451,500
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Свети-Стефан, Черногория
1
1
40 м²
Продается 1-комнатная квартира площадью 83м2 с видом на город, расположенная на 4 этаже стро…
€126,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Милочер, Черногория
3
1
104 м²
6/8
Трехкомнатные апартаменты с видом на Св. Стефан в апарт-отеле 5* под управлением компа…
€542,880
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Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
56 м²
НУМ 4704 Продается квартира недалеко от популярного туристического места Свети Стефан, неда…
€160,000
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Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
1
2
ID 605 Продается квартира с 2 спальнями на Свети Стефан. 1 санузел, гостиная 56 м2 + …
€180,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
1
70 м²
1
ID 540 Продается квартира в Свети Стефан Площадь квартиры 50 м2 + 20 м2 терраса Отде…
€120,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4
2
116 м²
2
ID 536 Продается квартира с тремя спальнями в Црвена Главица, Свети Стефан Квартира в …
€390,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
117 м²
Добро пожаловать в эксклюзивную квартиру с шикарным видом на море в самой прекрасной части Б…
€560,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
2
87 м²
Современно оборудованная квартира, приспособленная для комфортного и приятного семейного отд…
€609,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
85 м²
NUM 4966 Продается квартира в Свети-Стефан с видом на остров Свети-Стефан, недалеко о…
€350,000
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Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
3
76 м²
Очень красивая квартира на Святи Стефане. Первый этаж 43м2, есть гостиная с кухней, одна спа…
€250,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
3
2
Продается новая квартира вблизи символа Черногории - острова Св.Стефан. Квартира площадью…
€243,000
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Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
67 м²
NUM 55 Уникальные апартаменты в новом здании в привлекательном месте, недалеко от моря. Ап…
€235,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Свети-Стефан, Черногория
3
3
Продается меблированная, двухэтажная просторная квартира с удивительным видом на море в пос.…
€310,000
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Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
100 м²
NUM 1670 Продается квартира в курортной зоне св. Стефан. Квартира площадью 100 м2 располо…
€399,000
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Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
38 м²
NUM 3453 Продается квартира в Свети Стефан. Квартира расположена на третьем этаже. Кварт…
€137,000
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Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
76 м²
NUM 3454 Двухуровневая квартира на продажу в Свети Стефан. Квартира имеет площадь 76 м2 …
€185,000
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Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
2
56 м²
NUM 3372 Квартиры на продажу на первой линии с видом на остров Свети Стефан. Доступные …
€390,000
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Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
41 м²
NUM 4400 Продается две квартиры недалеко от популярного туристического направления Свети Сте…
€300,000
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Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
1
61 м²
На продажу апартаменты класса люкс в новостройке на Святом Стефане. В продаже: Апартамент…
€221,100
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Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
1
48 м²
Квартира расположена в пос. Свети Стефан, в 250 метрах от пляжа Црвена Главица. Квартира на …
€120,000
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Квартира 1 комната с Spalni
Свети-Стефан, Черногория
1
43 м²
Квартира с одной спальней площадью 43 м2 + двор 40 м2 на продажу на Святом Стефане. Квартир…
€145,000
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