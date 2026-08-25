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Квартиры в Светях-Стефане, Черногория

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63 объекта найдено
Квартира 1 комната в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира на продажу - Свети Стефан | Море Посмотреть Полностью меблированная квартира продае…
$173 812
НДС
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Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
МестонахождениеРасположенная в Свети Стефан, муниципалитет Будвы, эта квартира находится в 1…
$255 047
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$436 152
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 1 комната в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Alivia Hotel & Residences - это жилой проект с гостиничным обслуживанием премиум-класса, рас…
$1
НДС
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Квартира 1 спальня в M 1, Черногория
Квартира 1 спальня
M 1, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Квартира расположена на приземном этаже пятиэтажного уютного жилого дома, который находится …
$134 878
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Площадь: 103м2Спальни: 2Ванные комнаты: 1 1помещенныйБудва, Свети Стефан, двухкомнатная квар…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Новые панорамные апартаменты с 1 спальней в Святом Стефане.Квартира с панорамным видом на мо…
$198 935
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VALUE.ONE
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
МестонахождениеРасположенная в Свети Стефан, муниципалитет Будвы, эта квартира находится в 1…
$486 908
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
На одном из самых престижных участков черногорского побережья — в самом центре Свети-Стефана…
$432 346
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Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Квартира в Свети Стефан Уютная квартира на продажу в одном из самых престижных и живописных …
$137 399
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Mbroker
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Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 3/5
Продается просторная квартира с двумя спальнями и потрясающим видом на первой линии в Свети …
$654 601
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продается квартира в Свети Стефан с видом на остров Свети Стефан, недалеко от города Будва. …
$406 078
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Аталанта
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Квартира 1 комната в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Apartment for Sale – Sveti Stefan | Sea View A fully furnished apartment is for sale in Svet…
$173 812
НДС
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Квартира 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Расположенная в самом престижном районе Будванской ривьеры, эта просторная квартира предлага…
$644 418
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Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$127 245
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Расположенная в эксклюзивном курорте Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, эта роскошна…
$1
НДС
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Квартира 1 комната в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
НДС
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Квартира 1 комната в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
For sale is a spacious three-bedroom apartment with sea view, offering exceptional comfort, …
$1
НДС
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Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
224 000 - 634 000  Площадь:67-151 м² Спальни:1-3 Парковка Вид на море Уникальны…
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/4
Святой Стефан это волшебное место, от которого невозможно оторвать взгляд. Тяжело представит…
$371 610
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
А4-1883. Две спальни в Sv.Stefan с видом на мореПродается двухкомнатная квартира в Св.Стефан…
$302 982
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Red Feniks Montenegro
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 54 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$343 279
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Просторный вид на море Квартира на продажу в Свети Стефан - 77 м2 Яркая и элегантная кварт…
$296 454
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Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Предлагаем к продаже современную квартиру с 1 спальней и панорамным видом на море в районе С…
$201 684
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Пентхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 0 м²
Этаж 3
Продажа, таунхаус в Близикуче с прямым видом на море Объект готов! Современый таунхаус в …
$849 475
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Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$201 773
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 73 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$542 672
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Продается квартира в Свети Стефан с видом на остров Свети Стефан, недалеко от города Будва. …
$448 951
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
МестонахождениеРасположенная в Свети Стефан, муниципалитет Будвы, эта квартира находится в 1…
$486 908
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$326 467
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