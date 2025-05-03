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Квартиры с террасой в Черногории

Подгорица
254
Херцег-Нови
172
Улцинь
4
Рисан
57
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1 671 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$1,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
ID-2362 Эксклюзивная 2-комнатная квартира с панорамными видами на море и горы 📍 Распол…
$140,915
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
ID-2361   Просторная студия с террасой в центре Бара – 5 минут до моря! ✔ Площадь: …
$141,028
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/10
ID-2350 Современная 1-комнатная квартира в новостройке у моря (Бар, Шушань) ✔ Площадь:…
$129,403
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Шушань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Шушань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/10
ID-2363 Современная 2-комнатная квартира в новом доме  📍 Локация: Бар, Шушань (ровная …
$174,875
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/10
ID-2351 Просторная 2-комнатная квартира в новостройке у моря (Бар, Шушань) ✔ Площадь: …
$165,588
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 39 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён от…
$147,880
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира в Будве 96 m2. Дом построен по последним технологиям, подобного не найти не только…
Цена по запросу
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Квартира 7 спален в Община Колашин, Черногория
Квартира 7 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 306 м²
Продажа Дома на первой линии в Костанице, Которский залив. Дом от 3 апартаментов и большой …
$1,33 млн
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Будва, район Майни. Квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 1000 м. Вид – на горы и на…
$181,310
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Будва, центр, Ядранский Путь. Новая квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 400м. Пл…
$351,375
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Центр. Квартира с одной спальней в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м…
$282,686
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Будва. Квартира студия Расстояние до моря 800м. Вид на город Этаж – второй Дом не оборуд…
$99,642
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
ID-1724 Продается двухкомнатная квартира с видом на море в Утехе Предлагаем к продаже…
$106,823
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с тремя спальнями в престижном комплексе с бассей…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
ID-1608 Уютная 2-спальная квартира с террасой и садом в тихом районе Бара - 105 000 € …
$113,674
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удобном …
$259,515
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Квартира в Шишичи, Черногория
Квартира
Шишичи, Черногория
Площадь 37 м²
Описание Тиватская ривьера. Район Радановичи. Новые квартиры в удобной локации Расстояние до…
$70,537
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Квартира 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2
ID 1932 Продается апартамент с двумя спальнями на первой морской линии в Добра Вода, Барс…
$290,721
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 76 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с тремя спальнями в удобном районе Расстояние до…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 150м. …
$271,862
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Будва, район Розино. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 500м Площадь 58 кв.м. …
$135,144
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Продается отличная квартира в прекрасном месте Старого города, Будва. Квартира общей площадь…
$275,171
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой шестиэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/10
ID-2052 Апартаменты 1+1 и 1+2 по доступным ценам в новом жилом комплексе с бассейном в Ба…
$106,880
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Полностью меблированный апартамент в жилом комплексе Кристалл на первой береговой линии куро…
$292,928
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 30…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Вашему вниманию представляем VIP апартамент в резеденции на полуострове Завала в Будве.Кварт…
$269,980
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Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Площадь 36 м²
Квартира-студио в небольшом уютном доме в городе Петровац. Продается со всей необходимой меб…
$88,263
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Квартира 6 спален в Lustica, Черногория
Квартира 6 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Трёх этажный дом с бассейном Расстояние до м…
$310,291
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